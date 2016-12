Hier fehlt doch was! Mysteriöses Foto lässt das Netz rätseln

Ist eine Frau ein Mischwesen?

Madison - Auf den ersten Blick sieht man auf diesem Foto sechs hübsche junge Frauen. Auf den zweiten fällt auf: Hier stimmt was nicht! Fällt Ihnen auf, was?

Wenn beim Online-Portal Reddit ein skurriles Foto landet, dann stürzen sich gerne mal die Nutzer weltweit darauf. So auch bei jenem, das an Heiligabend dort gepostet wurde. Es zeigt sechs Frauen in einer Kneipe oder einem Partyraum. Wo es aufgenommen wurde, ist unklar - die Wand-Deko deutet aber auf Wisconsin in den USA hin.

Das Auffällige: Der dritten Frau von links scheinen die Beine zu fehlen!

Und rund um dieses Rätsel machten sich die Reddit-User einen Spaß. Neben diversen ferkeligen oder pöbelnden Kommentaren, die wir hier nicht wiedergeben wollen, finden sich auch diverse sehr lustige: „Fehler 404 keine Beine gefunden“, schreibt einer. „Stört mich nicht, wenn Nummer 2 keine Füße hat, würde ich zu einem romantischen Meeresfrüchte-Essen ausführen“ ein weiterer. Ein dritter sieht eine der Damen als mögliches „Couch-Kentaur“, also als Mischwesen als Frau und Sofa.

+ Zwischen all den Gaga-Reaktionen zeigen sich aber diverse Nutzer auch konstruktiv - und zeigen mit Umrandungen wie rechts, dass durchaus alle sechs Frauen Beine haben.

Die schwarzen Jeans der beiden linken sorgten wohl für die optische Täuschung. So bleibt die Gleichung: sechs Frauen plus zwölf Beine gleich eine riesige Internet-Gaudi.

lin