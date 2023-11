Unwetter-„Schande“ in Italien: Toskana-Bewohner fühlen sich „von allen im Stich gelassen“

Von: Richard Strobl

Teilen

Nach verheerenden Unwettern in Italien fühlen sich die Bewohner der Toskana von den Behörden im Stich gelassen. Und die nächste Gefahr steht bereits bevor.

Florenz – Sieben Todesfälle, eine noch vermisste Person sowie ein geschätzter Schaden von 300 Millionen Euro – und das nur in der Toskana. Das ist die traurige Bilanz der Stürme, die in Teilen Italiens erhebliche Verwüstungen verursacht haben. Jedoch handelt sich um eine vorläufige Bilanz, da weitere Stürme in Italien drohen.

Bei den schweren Unwettern in dem Mittelmeerland hat es aktuell besonders hart die bei Urlaubern beliebte Region Toskana getroffen, besonders um die Stadt Florenz herum.

Toskana leidet nach italienischen Stürmen: Einheimische bezeichnen es als „Schande“

Tausende Haushalte in der Toskana sind ohne Elektrizität. Teams des Energieunternehmens Enel arbeiten mit Hochdruck daran, die vom Netz getrennten Haushalte mit Strom zu versorgen, so der Präsident der Toskana, Giani. Auch die Wasserversorgung sei in einigen Gebieten eingeschränkt.

Schwere Unwetter haben in Teilen Italiens gewütet. Besonders hart getroffen hat es die Toskana. (Collage) © Vigili del Fuoco

In der Zwischenzeit werfen die Bewohner den Behörden schwere Versäumnisse vor. Ihnen sei versprochen worden, dass das Militär zur Unterstützung kommen würde. Doch bisher seien keine Truppen eingetroffen, so Bewohner: „Wir sind seit anderthalb Tagen unter diesen Bedingungen, wo ist der Katastrophenschutz? Wo ist die Hilfe? Wir haben kein Wasser, Häuser und Geschäfte sind überflutet“, berichtet ein Einwohner der Gemeinde Figline nahe Florenz gegenüber der Repubblica. Die Menschen kämpfen mit Schaufeln gegen Schlamm und Trümmer. Laut dem Bericht breitet sich Wut und Erschöpfung aus.

Abgesehen von der Unterstützung von einigen Polizisten, habe man „wenig oder gar nichts, nicht einmal Sandsäcke“, äußert eine Frau ihren Unmut. Sie habe noch einen Meter Wasser im Haus und keinen Strom, berichtet sie und sagt: „Es ist eine Schande, wir fühlen uns von allen im Stich gelassen“.

Sturmtief „Ciaran“ verwüstet Europa: Aufnahmen verdeutlichen die Wucht des Orkans Fotostrecke ansehen

Auch das Wetterwarnsystem in Italien hatte vor den Stürmen versagt. Die Behörden müssen sich deshalb noch unangenehmen Fragen stellen.

Italien von Stürmen schwer getroffen: Wettervorhersage warnt erneut

Am Samstag war das Wasser in vielen Gemeinden nach den Überschwemmungen zwar zurückgegangen. In einigen Orten steht das Wasser jedoch unverändert hoch. Besonders die Gemeinden, durch die der über die Ufer getretene Fluss Bisenzio fließt, kämpfen weiter gegen die enormen Wassermassen. Drohnenaufnahmen der Feuerwehr zeigen, dass auch die Gemeinde Campi Bisenzio noch immer unter Wasser steht. Die Bewohner kommen noch nicht zu Aufräumarbeiten. „Das Wasser kam von allen Seiten, von hier, von da, man konnte es nicht aufhalten. Wir haben alles verloren“, sagte ein Mann aus der Gemeinde im italienischen Fernsehen.

In der Zwischenzeit droht weiteres Unheil: Meteorologen des Wetterdienstes ilmeteo.it sagten am Wochenende weitere teils schwere Stürme mit Regen und Sturm in der Toskana voraus. Die Regenfront soll allerdings auch die nördlicheren Regionen Venetien und die Lombardei erreichen. Der Leiter des Zivilschutzes, Fabrizio Curcio, warnte vor dem Regen, der am Nachmittag kommen sollte, und rief zur Vorsicht auf. Experten des Zivilschutzes sind besorgt, da die Böden durch die Regenfälle der vergangenen Tage „gesättigt“ sind und kaum weitere Niederschläge aufnehmen können. Es besteht ein erhöhtes Risiko neuer Überschwemmungen und Erdrutsche. (rjs/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Richard Strobl sorgfältig überprüft.