Bergdorf in Italien verzweifelt nach Erdbeben: Bewohner sitzen auf der Straße, Schule in Zelten

Von: Felina Wellner, Moritz Bletzinger

Teilen

Zerstörte Straßen, beschädigte Gebäude: 118 Menschen können nach dem Erdbeben in Tredozio noch immer nicht in ihre Häuser zurück. Das Dorf sucht Hilfe.

Tredozio – Am 18. September wurde ein italienisches Bergdorf in der Region Emilia-Romagna von einem Erdbeben der Stärke 4,9 erschüttert. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass das Dorf die verheerenden Auswirkungen der Naturgewalten erlebt. Ohne staatliche Hilfe könnten temporäre Lösungen zur Dauerhaftigkeit werden, warnt Bürgermeisterin Simona Vietina. Italienische Tageszeitungen und lokale Medien berichten darüber.

Italienisches Dorf von Beben zermürbt: Katastrophenschutz betrachtet Erdbeben-Folgen in Tredozio

Eine Delegation bestehend aus Vertretern der Provinz, der Verwaltung und des nationalen und regionalen Katastrophenschutzes hat das Ausmaß der Schäden in Tredozio genauer untersucht. Das Ergebnis der Untersuchung ist ernüchternd. Selbst Wochen nach dem Erdbeben können 118 Menschen noch nicht in ihre Häuser zurückkehren.

„Das Beben hat Gemeinden getroffen, die bereits von den Überschwemmungen im Mai stark betroffen waren“, sagt Regionspräsident Stefano Bonaccini der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Ein Video auf X (Twitter) zeigt, wie verheerend die Bergpässe erschüttert wurden. Die erneuten Beben im September stellen das 1000-Seelen-Dorf nun vor große Schwierigkeiten. Private Häsuer und auch zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind beschädigt.

Schule in Zelten, Rathaus in Restaurant: Tredozio sucht dringend Hilfe der italienischen Regierung

Das Schulgebäude muss abgerissen werden: der Unterricht findet vorübergehend weiterhin in Zelten statt.

Beschädigtes Rathaus: Gemeindeverwaltung wird in Restaurant verlegt.

Einsturzgefährdeter Stadtturm muss in Absprache mit der Oberaufsichtsbehörde eingezäunt und restauriert werden: historisches Zentrum und umliegenden Häuser in „roter Zone“.

Trotzdem kann man von einem glücklichen Unglück sprechen. Denn: Hätte das Beben 20 Sekunden länger angedauert, wären viele Gebäude eingestürzt und Dutzende von Menschen wären Opfer der Katastrophe geworden, so ein Gutachter gegenüber Südtirol News. Beschädigte Straßen und zerstörte Gebäude – das Dorf steht vor umfangreichen Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten. Die Bürgermeisterin hat daher den nationalen Notstand für eine schnellere finanzielle Unterstützung beantragt. Im Rahmen der Inspektion wurde ein Gutachten als Entscheidungsgrundlage für die Regierung erstellt.

Es bröckelt an allen Wänden: Italienische Feuerwehr inspiziert Wohnhaus nach den schweren Erdbeben in Tredozio. © Screenshot/Twitter: Virgili del Fuoco

Bergdorf in Italien braucht Unterstützung: „Wir sitzen in der Scheiße“

„Wir sind am Boden zerstört, wir sitzen in der Scheiße“, sagt Pfarrer Don Massimo gegenüber La Republicca ganz offen. Und auch die Bürgermeisterin merkt an, dass die Schwierigkeiten nicht allein zu bewältigen sind. Ohne staatliche Unterstützung würde die Gemeinde den Folgen der Katastrophe nicht standhalten können.

Auch die Region um Neapel hat mit wiederkehrenden Erdbeben zu kämpfen, Grund für die Aktivität ist der Supervulkan der Phlegräischen Felder. Doch während das Land gebannt nach Neapel blickt, bricht plötzlich der Vulkan Stromboli aus.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.