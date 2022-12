„Einfach coole Aktion von DHL“: Hilfspost in Ukraine kann gratis verschickt werden

Von: Stefanie Fischhaber

Die Deutsche Post unterstützt Spenden in die Ukraine durch kostenfreien Versand. © Screenshot / @MichaelNeuhoff1

Durch den Krieg in der Ukraine fehlt es den Bürgern dort an den nötigsten Dingen. Die Deutsche Post unterstützt Hilfspakete in das Kriegsgebiet.

München - Angesichts des noch immer wütenden Krieges im Land sind die Ukrainerinnen und Ukrainer vor allem im Winter auf Spenden angewiesen. In Deutschland gibt es zahlreiche Hilfsprojekte, die Güter in die Ukraine bringen. Doch nicht jeder muss für eine Spende gleich an die ukrainische Grenze fahren. Auch die Deutsche Post unterstützt Hilfspakete in die Ukraine.

Spenden in die Ukraine: Deutsche Post versendet Hilfspakete gratis

Um Spenden in die Ukraine zu erleichtern, können Hilfspakete über die Deutsche Post DHL kostenlos in das Kriegsland verschickt werden. Hilfsbereite Spender können somit eigene Pakete packen und die Deutsche Post übernimmt den Transport von Deutschland zu den Übergabeorten an die Ukrainische Post in den Nachbarländern Polen, Ungarn und der Slowakei. Darüber freute sich auch ein Twitter-Nutzer und für das Unternehmen gab es zur Abwechslung auch mal Lob: „Einfach coole Aktion von DHL“.

Für den Versand in die Ukraine müssen die Pakete lediglich sorgfältig verpackt und gesichert werden, damit sie den langen Transport überstehen. Der Inhalt der Hilfspost sollte zudem leserlich und deutlich von außen beschriftet werden, am besten auf Englisch oder Ukrainisch, informiert die Deutsche Post. Für den Versand gibt es spezielle Paketlabel für Hilfspakete in die Ukraine, die auf der Website der DHL heruntergeladen und auf das Paket geklebt werden können. Die Hilfspost kann schließlich in allen Postfilialen abgegeben werden.

Krieg in der Ukraine: So können Sie Hilfspakete kostenlos versenden

Damit der Versand in die Ukraine reibungslos verlaufen kann, sollten Spenderinnen und Spender allerdings einige Dinge beachten. So schreibt das Unternehmen, dass das Etikett nicht in den Postfilialen ausgedruckt werden kann und somit schon zu Hause gedruckt werden sollte. Außerdem sind Hilfspakete nur für private Absender kostenlos. Eine Rückverfolgung der Postsendung ist nicht möglich. Ebenso erhalten Spender keine Quittung oder einen Nachweis über die Zustellung.

Wie die Deutsche Post auf ihrer Website schreibt, ist es auch nicht erlaubt, gefährliche Inhalte wie Waffen oder Batterien zu versenden. Auch verderbliche Lebensmittel sollten nicht mit der Post versandt werden. Drogen, Bargeld und verschreibungspflichtige Medikamente dürfen nicht in die Ukraine geschickt werden.

Konserven, Medikamente und Haushaltsgeräte: Das wird in der Ukraine benötigt

Die Deutsche Post empfiehlt stattdessen haltbare Lebensmittel wie Konserven, Teigwaren, Mehl, Kaffee oder Kondensmilch zu spenden. Auch medizinische Artikel wie Verbandsmaterial oder nicht verschreibungspflichtige Medikamente, sowie Hygieneprodukte werden derzeit benötigt. Bei Haushaltsgeräten sollte darauf geachtet werden, dass sie in gutem Zustand sind.

Hilfsgüter sollten am besten noch original verpackte oder zumindest gereinigt und gewaschen sein und in verwendungsfähigem Zustand sein. Der Inhalt sollte sicher verpackt werden, damit während des Transports nichts beschädigt werden kann.

