„Was für eine Wetter-Wende“: Meteorologe und DWD geben überraschende Prognose ab

Von: Michelle Brey

Lange war es nass und wechselhaft. Nun könnte sich das ändern. Ab Christi Himmelfahrt soll das Wetter in Deutschland sonnig und warm werden.

München - Der Mai zeigte sich bis Mitte des Monats nicht unbedingt von seiner Sonnenseite. Stattdessen herrschte wechselhaftes Wetter. Und das mit Regen ohne Ende. Straßen waren in Folge von Starkregen überflutet, Bewohner eingesperrt. Ein bisschen Hoffnung bleibt jedoch. Denn, wenn es nach Wetter-Experten wie den Meteorologen Dominik Jung von Wetterdienst Q.met geht, steigen die Temperaturen jetzt steil nach oben.

Wetter in Deutschland: Dienstag wird es nass - dann kommt die Feiertags-Wende

„Was für eine Wetter-Wende!“, sagte Jung, der zuletzt selbst immer wieder bittere Aussichten verkündete, dem Portal wetter.net. Über das letzte Wochenende (13./14. Mai) seien die großen Regensummen aus den führenden Wettermodellen verschwunden. Am Dienstag sei allerdings noch mit Niederschlag zu rechnen. Das deckt sich auch mit den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD):

Am Dienstag ist es „südlich der Donau trüb, mit längerem Regen“, informieren die Experten. Auch im Westen und Südwesten könne es anfangs zu etwas Niederschlag kommen. In der Nacht zum Mittwoch bleibe es auch im Südosten weiter nass.

Ab Mittwoch soll der Regen an den Alpen abklingen. Im Rest Deutschlands komme es zu einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Es werde weitgehend trockenes Wetter erwartet.

Wetter-Wende am langen Wochenende - die Temperaturen steigen mit dem Feiertag

„Besonders nett könnte das lange Wochenende werden. Christi Himmelfahrt verspricht nach einem kalten Start besonders sonnig zu werden“, so Jung. Die Höchstwerte würden jedoch in den meisten Teilen Deutschlands noch unter 20 Grad liegen. Die Aussichten steigen dann aber offenbar von Tag zu Tag. Am Samstag und Sonntag werde es deutlich wärmer. „Der Frühsommer erreicht Deutschland“, so das Fazit des Meteorologen, das Grund zur Hoffnung gibt. Und auch die Prognose des DWD zeigt einen steigenden Trend. Folgende Temperaturen werden demnach erwartet:

Tag, Datum Höchsttemperaturen Donnerstag, 18. Mai 13 bis 19 Grad Freitag, 19. Mai 16 bis 22 Grad Samstag, 20. Mai 18 bis 23 Grad Sonntag, 21. Mai 20 bis 26 Grad

Ab Donnerstag könnte sich das angenehme Wetter also in Deutschland etablieren. Für einen Abstecher an den See, um die ersten Sommer-Momente zu genießen, klingen die Temperaturen am Sonntag geradezu perfekt.

Ob es aber zu einem Hitze-Sommer in Deutschland kommt, bleibt fraglich. Ein Experte sah in dem Extremwetter in Spanien jedoch einen Hinweis. (mbr)