Partielle Sonnenfinsternis und Herbstviereck: Diese Himmelsereignisse erwarten uns im Oktober

Von: Yasina Hipp

Am 9. Oktober leuchtet der Vollmond vom herbstlichen Nachthimmel. Einige Tage später lässt sich deutschlandweit eine partielle Sonnenfinsternis beobachten.

München - Auch wenn es mit warmen Sommernächten und strahlendem Sonnenschein tagsüber so langsam vorbei ist, bietet der Oktober einige Gründe sich auf ihn zu freuen. Vor allem ein Blick in den Himmel lohnt sich im Herbst-Monat. Der Jupiter übertrifft alle Sterne und andere Planeten an Helligkeit und ist besonders gut zu sehen, und auch der Mars wird immer kräftiger. Als ganz besonderes Himmelsereignis im Oktober ist aber die partielle Sonnenfinsternis zu nennen. Lesen Sie hier, wann sie am besten zu beobachten ist.

Himmelsereignisse: Nächste Sonnenfinsternis erst wieder 2025

Den 25. Oktober sollten sich Sonnen- und Mond-Begeisterte auf jeden Fall im Kalender rot anstreichen. In den frühen Mittagsstunden ist dann nämlich deutschlandweit die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Um 12.49 Uhr tritt die Neumondphase ein, von der Erde sieht man also nur die Nachtseite des Mondes. Am nächsten Tag überquert er dann die scheinbare Sonnenbahn von Nord nach Süd, streift dabei die Sonnenscheibe und bedeckt einige Prozent ihrer Fläche. Das nächste Mal findet dieses Spektakel erst wieder im März 2025 statt.

Himmelsereignisse: Jupiter und Mars leuchten am hellsten

Da es nun immer früher dunkel wird, sind die Himmelskörper gut zu erkennen. Besonders der Jupiter. Der Riesenplanet wandert durch das Sternbild der Fische und übertrifft dabei alle Sterne und Planeten an Helligkeit. Am 8. Oktober gesellt sich dann der fast volle Mond zum Jupiter. Mars im Sternbild Stier geht Anfang Oktober kurz vor 22.00 Uhr auf, am Monatsende schon wenige Minuten nach 19.00 Uhr. Vollmond ist einen Tag später am 9. Oktober um 22.55 Uhr, im Sternbild Fische.

Wer einen Blick auf den Merkur erhaschen will, muss den Oktober nutzen. Der kleinste und sonnennächste Planet bietet in den Tagen vom 10. bis zum 16. Oktober zwischen 6 und 7 Uhr morgens nämlich die günstigste Morgensichtbarkeit des gesamten Jahres.

Herbstviereck als Pegasusquadrat

Im Oktober steht das Herbstviereck hoch im Süden. Als Herzstück des Sternbildes Pegasus, wird es auch Pegasusquadrat genannt. An der Nordostecke des Herbstvierecks hängt die Sternenkette der Andromeda. Bei guten Sichtverhältnissen können Kenner mit bloßen Augen die Andromedagalaxie als schwaches Lichtfleckchen ausmachen. Sie ist unsere Nachbargalaxie, die sich aus rund 400 Milliarden Sonnen zusammensetzt. Zweieinhalb Millionen Jahre ist das Licht dieser Sonnen zu uns unterwegs. Südlich der Andromeda lässt sich auch noch das Sternbild Widder ausmachen. Es setzt sich aus drei Sternen zusammen, die ein stumpfwinkliges Dreieck bilden.

Am 30. Oktober endet dann auch offiziell die Sommerzeit. Die Uhren müssen um eine Stunde zurückgestellt werden.