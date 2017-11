Hinrichtung in Ohio abgebrochen - das ist der Grund

Eine Hinrichtung in Ohio musste abgebrochen werden. Foto: Paul Buck/Archiv

Im US-Bundesstaat Ohio ist die Hinrichtung eines Mannes abgebrochen worden, nachdem die Mitarbeiter des Gefängnisses bei dem 69-Jährigen keine geeignete Vene für die Giftspritze finden konnten. Das bestätigte eine Sprecherin der Gefängnisbehörde.

Lucasville - Alva Campbell ist für den Mord an einem 18-Jährigen im Jahr 1997 zum Tode verurteilt worden. In der vergangenen Woche lehnte Ohios Gouverneur John Kasich ein Gnadengesuch des Mannes ab. Seine Anwälte hatten argumentiert, dass er zu krank sei, um während der Hinrichtung flach auf dem Tisch zu liegen, ohne dabei zu keuchen. Ihren Angaben zufolge musste bei dem 69-Jährigen der Großteil des rechten Lungenflügels entfernt werden. Außerdem habe er ein Lungenemphysem.

Die Zeitung "Columbus Dispatch" berichtete, die Hinrichtung am Mittwoch sei zunächst für mindestens 45 Minuten verschoben worden, während Mitarbeiter des medizinischen Teams nach einer geeigneten Vene gesucht hätten. Campell sei zwei Mal in den linken Arm gestochen worden, zwei Mal in den rechten und ein Mal ins rechte Bein. Irgendwann habe er seine Brille abgezogen und sich die Augen gerieben. Es habe den Anschein gemacht, als weine er, schrieb die Zeitung weiter.

Nach jedem Versuch habe ein Mitglied des medizinischen Teams dem Todeskandidaten auf die Schulter geklopft. Nachdem die Hinrichtung abgebrochen wurde, hätten die Mitarbeiter dem Mann die Hand geschüttelt, hieß es in dem Bericht.

Ein neuer Termin für die Hinrichtung stand zunächst noch nicht fest.

