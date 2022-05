„Alles für die Katz?“: Genervte Nachbarn diskutieren per Zettel über Störenfried - Instagram-User mischen gleich mit

Von: Raffaela Maas

Ein Hinweisschild soll die Bewohner einer Wohnung an den richtigen Umgang mit einer Katze erinnern. © Screenshot/ notesofberlin/ Instagram

Die Konversation einer Hausgemeinschaft in Berlin ist auf Zettelchen festgehalten - das Gesprächsthema: Eine Katze, die in der Nachbarschaft wohl nicht sehr beliebt ist.

Berlin - Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, dem fallen ab und zu lustige oder interessante Schilder in seiner Umgebung auf. Ob im Supermarkt, oder mitten in der Stadt, immer wieder teilen User ihre Funde im Netz. Nun tauchten auf der Instagramseite „notesofberlin“ Fotos von Notizen an einer Haustür auf.

Hinweisschild an die Nachbarn: „Bitte die Tür geschlossen halten, wegen der Katze...“

Der Post, mit der Bildunterschrift „Alles für die Katz?“, zeigte Schilder an einer Haustür in Berlin, die für Aufsehen sorgen. „Liebe Nachbarn, bitte die Tür geschlossen halten, wegen der Katze... Danke“, lautete die erste Nachricht an der Tür. Dann folgte eine Antwort eines Nachbarn auf einem neuen Schildchen: „Für die Katze, die permanent ins Treppenhaus kackt, Tapeten abkratzt und einen anfaucht? Natürlich liebend gern“. Doch mit dem nächsten Zettel der ersten Person wurde die Motivation für diesen Hinweis klar.

Wie es scheint, sollte die Katze nämlich nicht daran gehindert werden, das Haus zu verlassen - im Gegenteil. Die nächste Nachricht lautete: „Ja genau die. Es wäre schön, wenn sie draußen bleibt“. Auch eine dritte Person mischte sich schließlich in das Gespräch über die Katze im Hausflur ein. „Wem gehört die denn?“, wollte der Nachbar oder die Nachbarin wissen, „Wollen sich die Besitzer vielleicht einmal darum kümmern, dass nicht mehr die ganze Nachbarschaft genervt ist?“ Eine Antwort der Besitzer blieb jedoch bislang aus.

In den Kommentaren unter dem Beitrag tauschten sich die User über den Inhalt der Zettel aus. „Ich will jetzt auch eine Flurkatze“, meinte eine Nutzerin. Weitere Nutzer wunderten sich über den Umgang mit der Katze. „Mega tierlieb von den Besitzern“, kommentierte eine Userin sarkastisch. Ein weiterer befand mit positiver Sicht: „Immerhin, die Hausgesellschaft kommt in den Dialog.“

Instagram-User mit Insiderinformationen

Auch ein User, der sich offenbar genauestens mit der Problematik auskennt, meldete sich in den Kommentaren zu Wort. Laut eigenen Angaben lebte er selbst drei Jahre in dem Haus und ist erst vor einem Jahr ausgezogen. „Die Katze gehört einer dort wohnenden Person und hält sich regelmäßig im Treppenhaus auf, da sie den Auslauf angeblich braucht. Dort kotet und uriniert sie, faucht Personen an, die die Treppe benutzen und kratzt die Tapete ab“, teilte er in den Kommentaren unter dem Beitrag mit.

Die Schilder wären an der Tür zum Innenhof angebracht, da die Katze nicht nur im Treppenhaus mit ihrem Fehlverhalten auffällt, erklärte der Insider weiter. „Die Person, welche die Katze hält, weiß auch von den Problemen und den Beschwerden, ignoriert es aber und lässt sich immer neue Ausreden einfallen“, verriet er.

Zuletzt amüsierte ein Schild, das zur Selbstbedienung einlud und an einem Laden angebracht war, die Instagram-User. Denn das Angebot war wirklich außergewöhnlich. (rrm)