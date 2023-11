„Definiert Deutschland“ - Zettel-Aushang sorgt mit eigenartiger Formulierung für Wirbel

Von: Nico Reiter

Ein Aushang gibt vor, wie man einen Raum hinterlassen soll. Die besondere Formulierung sorgt für Belustigung. Und weitere Interpretationen.

München – Im Alltag begegnen wir immer wieder Schildern oder Zetteln mit Hinweisen. Die sorgen auch mal für Verwirrung oder Belustigung. So wie ein Hinweisschild zum „wild urinieren“. Oder eine Aufforderung auf einem Zettel, wo man seine Hände besser nicht hineinstecken sollte.

Ein User teilte nun auf Reddit einen Zettel, der offenbar an der Tür eines öffentlich zugänglichen Raumes ist. Leider ließ sich nicht feststellen, wo genau das Schild angebracht wurde. Denkbar wäre eine Schule oder Universität ebenso wie ein Büro. Der Verfasser des Zettels wollte offenbar anweisen, wie Besucher den Raum zu hinterlassen haben. Die Ausdrucksweise wirkt dabei ziemlich hölzern – fast schon wie Beamtendeutsch.

Verwirrender Zettel-Aushang „definiert Deutschland“ – und nutzt dreimal das gleiche Wort

„Definiere Deutschland“, stand über dem Foto des Zettels. „Bitte den Raum nicht umstuhlen“, schreibt dieser vor, „und bei notwendiger Umstuhlung unbedingt zurückstuhlen!!“ Anscheinend bittet der Verfasser der Nachricht die Besucher darum, keine Stühle umzustellen oder gar in andere Räume zu bewegen. Das Arrangement der Sitzgelegenheiten muss ihm ein großes Anliegen sein.

Sollte es doch unvermeidbar sein, die Stühle umzuräumen, wird gebeten, dies vor dem Verlassen zumindest wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen. Der Raum soll unbedingt so hinterlassen werden, wie er vorgefunden wurde. Der Reddit-User hatte den Inhalt seines Posts offenbar selbst per Screenshoot abfotografiert. Der ursprüngliche Ersteller des Schnappschusses war sich sicher: Dieses Schild ist so was von typisch deutsch.

Belustigung über Hinweiszettel: „Anleitung unklar, jetzt schreit mich der Hausmeister an“

Es ist daher auch weniger der Inhalt, der die Reddit-User stutzig macht, sondern vielmehr die Formulierung. Das Umstellen der Stühle als „stuhlen“ zu bezeichnen, belustigte viele Leser. Sie verbinden den Begriff eher mit dem Verrichten des großen Geschäfts. Umso skurriler wirkte auf sie die auf dem Zettel verwendete Anweisung, unbedingt „zurückzustuhlen“.

Dieser Hinweiszettel sorgte im Netz für Belustigung. © Montage: IPPEN.MEDIA/Screenshot/reddit.com/Frank Molter/dpa

„Stell dir vor, Du wirst umgestuhlt und darfst nicht zurückstuhlen“, witzelte ein Nutzer. Ein weiterer teilte die Weisheit: „Lieber im Stuhl einschlafen als im Schlaf einstuhlen.“ Ein User warnte ironisch: „Bei Umstuhlung kommt es zu umstuhlungsbedingtem Stuhlgang.“ An anderer Stelle hieß es dagegen: „Anleitung unklar, ich hab in den Raum gestuhlt und jetzt schreit mich der Hausmeister an.“ Auf diese Kommentare antwortete ein Nutzer nur: „Habe mich beim Lesen eingestuhlt.“

Manche User nahmen den Inhalt der Zettel-Nachricht derweil etwas ernster, auch wenn sie die Formulierung ebenfalls recht eigenwillig fanden. Sie verstanden den Ärger des Verfassers über den Umstand, dass Räume oft nicht ordentlich hinterlassen werden und dadurch für unnötige wie lästige Arbeit sorgen. Ein Phänomen, dass sicher viele Menschen aus dem Büroalltag kennen dürften.

Kuriose Schilder finden sich in ganz Deutschland immer wieder. So fand ein Bewohner einen kürzlich einen Zettel an seiner Haustür, der eine Diskussion entfachte. Eine Treppenhaus-Beschwerde über Geruchsbelästigung löste zudem eine Mega-Debatte aus.