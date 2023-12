Hirsch schlendert über Markt – Video zeigt unglaubliche Szenen

Von: Martina Lippl

Drucken Teilen

Hirsch auf Weihnachtsmarkt legt majestätischen Auftritt hin und knabbert an Äpfeln. © Screenshot Facebook/ Mercato Cortina d‘Ampezzo

Ein außergewöhnlicher Kunde machte auf einem Markt in Italien die Runde. Fotos und Video dokumentieren den Hirsch-Besuch.

Cortina D‘Ampezzo – Was für ein Auftritt! Ein Hirsch spaziert über den Markt von Cortina d‘Ampezzo in den Dolomiten (Italien). Das wunderschöne Exemplar schlendert zwischen den Ständen herum und mischt sich unter die Menschen. Diesen unglaublichen Moment halten Videos und Fotos fest. In den sozialen Medien wird der Hirsch inzwischen als „Star“ gefeiert.

Hirsch schlendert über Markt und Besucher sind verrückt nach ihm

Der Rothirsch knabbert hier und da an den Ständen herum. Selbst das Gelächter der Menschen schreckt ihn nicht ab. Viele Zweibeiner kommen ihm ganz nah und wollen unbedingt ein Foto vom Hirschen knipsen. Aufnahmen von diesem majestätischen Besuch eines sonst doch recht scheuen Waldbewohners teilt der Mercato Cortina d‘Ampezzo auf seiner Facebookseite.

„Reh geht auf den Markt und kauft ein: Das Video geht viral“, titelt das italienische Nachrichtenportal Today.it. Der tierische Weihnachtsbesuch ist natürlich Thema in den lokalen Medien.

Hirsch spaziert durch italienisches Dörfchen

Es ist offenbar nicht der erste Fall. Es gab demnach schon in der Vergangenheit einen Hirsch, der sich ohne Probleme Zugang zu einem Stall verschaffte. Heu und Wärme mit Kühen, Eseln und Hühnern teilte. Der Hirsch, zärtlich „Otto“ genannt, war von einem Bewohner im Dorf Belluno aufgezogen worden. Er galt als das Maskottchen, schlenderte über die Terrassen und schlüpfte sogar in Häuser.

Das Tier wieder aus der Wohnung zu bekommen, sei schwierig gewesen, berichten Einwohner, bei today.it. Sein Geweih sei riesig gewesen. Wer „Otto“ auf der Straße traf, fütterte ihn. Im Oktober erschoss ein Jäger den Hirsch. Die Trauer und das Entsetzen war groß. Doch nach dem geltenden Jagdgesetz und dem Jagdkalender in der Region Venetien war es keine Straftat.

Der Hirsch vom Markt ist unbeschadet nach seiner Runde wieder in die „Höhe“ verschwunden. Der Markt in der Gemeinde bleibt jedenfalls bis zum 2. Januar 2024 geschlossen, heißt es auf der Facebookseite. Ob das Huftier erneut zum Knabbern vorbeischaut, bleibt abzuwarten.

In der Schweiz war ein Hirsch schon zu einem Sicherheitsrisiko geworden und musste erschossen werden. Das Tier hatte sich an Komposthaufen und Vogelhäuschen zu schaffen gemacht. (ml)