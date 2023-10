„Historische Wetterlage“ im Oktober: Wintereinbruch mit bis zu 20 Zentimetern Neuschnee möglich

Von: Ulrike Hagen

Mitten im Oktober steht Deutschland ein Wintereinbruch bevor. Experten rechnen mit einer Schneewalze, die bis zu 20 Zentimeter Neuschnee am Samstag bringt.

München – Was für ein Wetter: Noch am Freitag wurden in Teilen Deutschlands tropische 30 Grad gemessen, so spät hatte es bisher in Deutschland noch nie einen Hitzetag gegeben. Auch in Bayern konnte man ungewohnt hohe Temperaturen genießen. Und am heutigen Montagmorgen: Boden- und auch Luftfrost in vielen Landesteilen. „Gegenüber den Höchstwerten am vergangenen Freitag stellte das zum Beispiel in Nürnberg sowie rund um München sogar einen Temperatursturz um etwa 30 Grad dar“, heißt es in einer Pressemitteilung von wetteronline.de.

Doch es kommt noch dicker. Am nächsten Samstag könnte eine Schneewalze über Deutschland hinwegfegen – mit stellenweise bis zu 20 Zentimetern Neuschnee.

Am kommenden Wochenende ist Experten zufolge Schnee in ganz Deutschland möglich.

„Historische“ Wetterlage im Oktober: Wintereinbruch möglich – Schneewalze bis in tiefe Lagen

Das Jahr 2023 scheint sich darauf einzuschießen, sämtliche Wetterrekorde zu brechen. Nach dem wärmsten September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und ungewöhnlich hohen Temperaturen im Oktober steht Deutschland nun am nächsten Wochenende ein „historischer“ Wintereinbruch bevor, prognostizieren Experten. „Angesichts der Wetterkarte würde es mich nicht wundern, wenn einige Schnappatmung bekommen würden“, so Diplom-Meteorologe und Wetterexperte Dominik Jung beim Wetterportal wetter.net.

Wintereinbruch am Samstag: Viel Schnee bis in tiefe Lagen

Die Temperaturen haben sich am vergangenen Wochenende binnen 48 Stunden halbiert „Das ist völlig verrückt“, erklärt Jung, „aber es kommt noch besser, am kommenden Samstag könnte es Schnee bis ganz runter geben. Selbst rund um Hamburg und Berlin wären die ersten Schneeflocken der neuen Wintersaison möglich“. Schuld daran sei eine Luftmassengrenze genau über Deutschland, die eine irre Wetter-Wende mit sich bringt.

So wird das Wetter der nächsten Tage:

Dienstag (17. Oktober): 12 bis 16 Grad, mal Sonnenschein, mal ein paar Wolken

12 bis 16 Grad, mal Sonnenschein, mal ein paar Wolken Mittwoch (18. Oktober) : 12 bis 18 Grad, aus Westen Wolken und etwas Regen, sonst nach Osten noch freundlich

: 12 bis 18 Grad, aus Westen Wolken und etwas Regen, sonst nach Osten noch freundlich Donnerstag (19. Oktober): 8 bis 20 Grad, durchwachsen, Sonnenschein und Regenwolken im Wechsel, im Nordosten frisch, im Südwesten mild

8 bis 20 Grad, durchwachsen, Sonnenschein und Regenwolken im Wechsel, im Nordosten frisch, im Südwesten mild Freitag (20. Oktober) : 9 bis 18 Grad, weiterhin Luftmassengrenze zwischen Südwesten und Nordosten, teilweise Regen

: 9 bis 18 Grad, weiterhin Luftmassengrenze zwischen Südwesten und Nordosten, teilweise Regen Samstag (21. Oktober): 2 bis 18 Grad, im Südwesten recht mild, im Nordosten frisch, stellenweise Schnee und Schneeregen bis ganz runter. Glatte Straßen!

2 bis 18 Grad, im Südwesten recht mild, im Nordosten frisch, stellenweise Schnee und Schneeregen bis ganz runter. Glatte Straßen! Sonntag (22. Oktober): 5 bis 18 Grad, die milden Luftmassen setzen sich auch wieder im Nordosten durch

Krasser Wetterwechsel: Erst zweistellige Temperaturen, dann Schnee

Jung erklärte gegenüber IPPEN.MEDIA: „Der kurze, aber heftige Wintereinbruch ist natürlich schon sehr spannend und auch außergewöhnlich. Vergangenen Freitag noch bis zu 30 Grad im Südwesten und eine Woche später irgendwo in der Landesmitte bis zu 10 cm Schnee im Oktober und das nach einer extrem warmen Vorgeschichte.“

Europäische Wettermodelle rechneten „von Nordwesten bis rüber nach Berlin mit möglichen Schneehöhen von 5 bis satten 20 Zentimetern“. US-Wettermodelle berechneten den Schneefallbereich sogar noch weiter südlich an, so Jung. Nach dem US-Modell könnte die Schneewalze bis in den Rhein-Main-Bereich hin Einzug halten.

„Historische Wetterlage im Oktober“: Schneewalze kommt – an Winterreifen denken

„Diese Wetterlage gibt es eher selten im Oktober, wenn sie denn am Ende so kommt. Zumindest die Wetterprognosekarten zeigen aktuell eine historische Wetterlage für einen Tag mitten im Oktober“, so der wetter.net-Experte. Man solle unbedingt an Winterreifen denken und auch darauf achten, dass Garten und Haus winterfest sind, da der Wintereinbruch zu Schneebruch an den Bäumen führen könne. „Nicht so ganz ungefährlich also, diese Wetterlage“, bilanziert Jung.

Nach den derzeitigen Prognosen wird der Winter am Samstag und Sonntag allerdings nur ein kleines Intermezzo geben – ein „Mini-Winter“, wie der Meteorologe erklärt. Denn anschließend werde es schnell wieder wärmer, mit Höchstwerten bis zu teils wieder 15 Grad: „So oder so bleibt es spannend“, weiß Jung.