Mega-Hitze über Europa: Beliebte Urlaubsregion schränkt Wasserverbrauch ein

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Auch Kroatien leidet unter der Hitze. Auf der Halbinsel Istrien müssen Einwohner und Touristen nun ihren Wasserverbrauch einschränken.

Pula - Die bei Urlaubern beliebte Halbinsel Istrien, die zu Kroatiengehört, wird von der aktuellen Hitzewelle hart getroffen. Am Montag (18. Juli) sind angesichts der Trockenheit Einschränkungen für den Wasserkonsum in Kraft getreten.

Wasserbeschränkungen in Urlaubsregion Istrien: Duschen an Stränden und in Schwimmbädern sind dicht

Berichten kroatischer Medien zufolge darf trinkbares Leitungswasser nicht mehr zum Waschen von Fahrzeugen, zur Straßenreinigung, zur Bewässerung von Grünflächen sowie für Duschen an Stränden und in Schwimmbädern verwendet werden. Ausgenommen davon ist lediglich die Reinigung von Märkten und Fischmärkten. Verstöße gegen die Wasserspar-Verordnung können mit dem Abdrehen der kommunalen Wasserversorgung geahndet werden.

Die Provinzregierung von Istrien begründete die Maßnahme mit der anhaltenden Trockenheit. Laut Wetterprognosen ist auch auf absehbarer Zeit nicht mit Niederschlägen zu rechnen.

An den Stränden Istriens, wie hier Moscenicka Draga, darf nicht mehr mit Leitungswasser geduscht werden (Archivfoto) © YAY Images/imago

Feuer in Urlaubsregion Istrien: Feuerwehr und Löschflugzeuge waren im Großeinsatz

Das ist nicht der erste der Hitzewelle geschuldete Vorfall in Istrien. Am Samstag vor einer Woche (9. Juli) ist am Rande von Pula, der größten Stadt der Halbinsel, ein Feuer ausgebrochen. In den betroffenen Vororten Valdebek und Dolinka liefen die Bewohner in Panik aus den Häusern. Teile von Pula blieben zeitweise ohne Strom.

76 Feuerwehrleute, 29 Feuerwehrfahrzeuge und ein Löschflugzeug brachten die Flammen unter Kontrolle. Der örtliche Feuerwehrkommandant Dino Kozlevac sagte dem kroatischen Fernsehsender HRT, dass 40 Hektar Vegetation abgebrannt seien. Es habe jedoch keine Verletzten gegeben und Häuser seien nicht beschädigt worden.

Im Süden Kroatiens: Einwohner fliehen in Panik über das Wasser

Auch im Süden Kroatiens kam es zu Bränden. Am Mittwoch (13. Juli) sind nahe der dalmatinischen Stadt Sibenik an der sogenannten Krka-Riviera Feuer ausgebrochen, die rund 3000 Hektar Vegetation zerstörten. In den Ortschaften Zaton und Raslina brannten mindestens 20 Häuser ab. Die Bewohner der beiden Dörfer wurden von den Behörden mit Booten in Sicherheit gebracht.

Am Tag darauf brachte die Feuerwehr den Brand weitgehend unter Kontrolle. Dabei kamen 350 Feuerwehrleute, Dutzende Löschfahrzeuge und fünf Löschflugzeuge zum Einsatz. Die Krka-Riviera, an der die Dörfer Zaton und Raslina liegen, ist ein beliebtes Urlaubsziel. Sie erstreckt sich von der Mündung des Flusses Krka in die Stubalj-Bucht bis zur eigentlichen Meeresküste bei Sibenik.

Gut versorgt unterwegs: Das gehört in die Reiseapotheke Fotostrecke ansehen

Sommer in Kroatien: Waldbrände sind keine Seltenheit

Wald- und Buschbrände sind in Kroatien im Sommer häufig. Begünstigt werden sie durch die anhaltende Trockenheit. Auch Südeuropa leidet unter der Hitze und den Waldbränden. Die aktuelle Entwicklung in Italien, Spanien. Frankreich, Portugal und Griechenland finden Sie hier.