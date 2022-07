Damit Home-Office bei Hitze möglich bleibt: Franzosen lüften öffentliche Telefonkästen

Ein geöffneter Telefonkasten in Frankreich. Vermutlich, um ihn bei den hohen Temperaturen zu lüften. © Screenshot Twitter

Gegen die Hitze hat auch die Technik keine Chance. In Frankreich werden Telefonkästen gelüftet und in Deutschland mit Sonnenschirmen geschützt.

München – Die Temperaturen sind hoch und die Hitze hat überhandgenommen. Bei 36 Grad und mehr fühlen sich viele erschöpft. Für Mensch, Tier und Technik können die Temperaturen irgendwann zu viel werden. Technik? Ja, nicht nur Klimaanlagen in Zügen streiken da gerne mal. Und, wie auf Twitterein Nutzer teilte, werden in Frankreich nun auch die Verteilerkästen an der Straße gelüftet. Auch in Deutschland ist das Problem längst bekannt.

Hitze trifft auf Verteilerkasten: Lüften für Internetverbindung

Auf Twitter teilte ein Nutzer ein Foto. Darauf zu sehen ist der typische Verteilerkasten an der Straße. Dazu schrieb er: „In Frankreich kommt es im ganzen Land zu Netzwerkausfällen, wo DSL weit verbreitet ist. Betreiber öffnen die Türen von Telefonkästen, damit Frischluft die Systeme kühlen kann.“

In den Kommentaren wundern sich die Nutzer. Einer vermutetet, dass der Kasten gar nicht für das Internet zuständig ist, sondern nur für die Telefonverbindungen. Ein weiterer Nutzer schrieb jedoch, dass er in Südfrankreich auch schon offene Türen von Verteilerkästen gesehen hat und sich darüber gewundert hat „Die Türen können entweder geöffnet oder sogar entfernt und daneben platziert werden“, erklärte er. Die Temperaturen lagen dabei zwischen 32 und 36 Grad Celsius.

Hitze trennt Internetverbindung: Frau stellt Sonnenschirm neben Verteilerkasten auf

Es lässt sich nicht sagen, wofür genau der Verteilerkasten auf dem Foto zuständig ist und welche Technik sich dahinter verbirgt. Das Problem von überhitzten Verteilerkästen ist jedoch auch in Deutschland bereits bekannt. Bei über 30 Grad brach die Internetverbindung in dem Dorf Liederbach in der Nähe von Frankfurt, einfach weg. Die Lösung war simpel und genial zugleich: Eine Frau stellte einfach einen Sonnenschirm neben dem Verteilerkasten auf. „Wenn ich meinen Sonnenschirm darüber aufspannte, war die Verbindung zum Netz plötzlich wieder da“, erzählte Petra Rüdiger der Bild.

Dass die Hitze für die Internetprobleme verantwortlich war, kam nur durch Zufall raus. „Einem Nachbarn fiel das extrem laute Brummen des Lüfters auf, als er an dem Telekom-Häuschen vorbeilief. Spontan parkte er seinen Kastenwagen davor, damit die Leitungen runterkühlen. Innerhalb von Minuten war das Netz wieder da“, so die Frau weiter. Die Telekom nahm sich dem Problem an. (vk)