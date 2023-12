Hochwasser-Alarm an Weihnachten ausgeweitet – Keller vollgelaufen, Straßen gesperrt

Von: Alina Schröder

Der Dauerregen macht Deutschland zu schaffen. Ganze Ortschaften und Straßen werden überschwemmt. Die Hochwasser-Lage verschärft sich.

Kassel – Über die Weihnachtsfeiertage wird Deutschland von einer extremen Wetter-Lage in die Zange genommen. Stürmische Böen durch Orkantief „Zoltan“ und teils ergiebiger Dauerregen sorgen für ungemütliches Wetter zum Fest. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte an Heiligabend nochmals eindringlich vor Hochwassergefahr an Flüssen und Bächen.

Regen-Wetter sorgt für steigende Hochwasser-Gefahren in Deutschland

Vor allem in den Nordwest- und Weststlagen vieler Mittelgebirge dürften die Regenfälle bis Montag (25. Dezember) andauern. „Bis dahin fallen in den Mittelgebirgen, teilweise auch bis in die Vorländer reichend, aufsummiert seit Donnerstag, insgesamt 40 bis 80 Liter pro Quadratmeter in 2 bis 4 Tagen“, heißt es in der Mitteilung. Dies betreffe vor allem die westlichen Mittelgebirge, aber auch Oberharz, Fichtelgebirge und den Bayerischen Wald. Verstärkt werde die Hochwassergefahr durch teils starkes Tauwetter, beispielsweise im Erzgebirge.

Besonders von der Hochwasser-Gefahr betroffen ist Niedersachsen. Wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) auf der Website informiert, ist an Flüssen und Binnengewässern „mit schnell steigenden Wasserständen zu rechnen, die zu Überschreitungen von Hochwassermeldestufen führen können.“ Die Meldestufen reichen von:

Meldestufe 1: Bordvoller Abfluss und stellenweise Beginn der Ausuferung.

Bordvoller Abfluss und stellenweise Beginn der Ausuferung. Meldestufe 2: Ausuferungen, hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

Ausuferungen, hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Meldestufe 3: Überschwemmung größerer Flächen und Überschwemmung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich.

Quelle: NLWKN

Von den Hochwasser-Warnungen besonders betroffen sind derzeit neben Niedersachsen noch Hamburg, Schleswig-Holstein, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, Bayern. In einigen Regionen kann der Regen aber auch als Schnee vom Himmel kommen.

Die Hochwasserzentralen informieren mit einer Warnkarte über vom Hochwasser betroffene Gebiete. © Screenshot/hochwasserzentralen.de

Nasses Weihnachten: Straßen überschwemmt, Keller laufen voll

Im bayerischen Oberfranken liefen bereits einige Keller in Häusern voll, Straßen wurden überschwemmt. In mehreren Bundesländern wurden sie daraufhin gesperrt, wie in Sachsen in der Umgebung Chemnitz. Am ersten Weihnachtsfeiertag soll es vor allem im Westen, Nordwesten und in der Mitte häufig und teils länger anhaltend regnen. Im höheren Nordosten sowie im Süden gibt es Auflockerungen, an den Alpen zeigt sich länger die Sonne und es gibt kaum Niederschlag. Die Höchsttemperaturen erreichen bis 13 Grad, im Alpenvorland örtlich darüber. Dazu sind ab abends teils stürmische Böen zu erwarten.

Ganze Ortschaften stehen unter Wasser. Die Hochwasser-Lage verschärft sich an Weihnachten. © Matthias Bein/dpa

In der Nacht zum Dienstag (26. Dezember) fällt bundesweit häufig Regen, gebietsweise auch länger anhaltend und kräftig. Auch kann es besonders im Norden nochmals stürmisch werden. Ab der Mitte der Woche und damit pünktlich nach Weihnachten soll sich die Wetter-Lage wieder beruhigen. (asc)