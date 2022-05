Bei Braut läuft plötzlich Blut aus Hochzeitskleid: Ungebetener Gast sorgt für Schreck-Moment

Von: Anna Lorenz

Schönster Tag im Leben? Die Braut fand auf ihrer Hochzeit ein blutiges Detail. (Symbolbild) © Katja Beetz Fotomaus Panthermedia00653114 / imago

Eine Braut in Australien wurde bei ihrer Hochzeit von einem ungebetenen Gast überrascht. Der widerliche Fund, den das Paar auf TikTok festhält, tränkte das Brautkleid in Blut – doch das Paar nahm es mit Humor.

Gold Coast – Der Caterer liefert nicht rechtzeitig, die Ringe sind spurlos verschwunden oder der betrunkene Onkel irritiert mit fragwürdigen Tanzdarbietungen – ohne die ein oder andere Krise, die sich mit den Jahrzehnten zur amüsanten Anekdote entwickelt, kommt eine Hochzeit wohl selten aus. Eine besonders denkwürdige Geschichte werden Madalyn Orr und ihr frischgebackener Ehemann Jayden künftig zu erzählen haben. Auf ihrer Hochzeit in Australien feierte ein ungebetener Gast mit – und überraschte das Paar mit einem kleinen Blutbad.

Blutiges Brautkleid – Braut teilt Video von Mini-OP bei Hochzeit auf TikTok

„Wir hatten so ein bis zwei Lieder durchgetanzt, als meine Schwiegermutter mich plötzlich packte“, schildert Orr auf TikTok den Beginn des Zwischenfalls. In der ganzen Aufregung hatte die Braut gar nichts bemerkt, doch der Mutter ihres Mannes war aufgefallen: Während das Paar auf der Tanzfläche den Bund der Ehe zelebrierte, hatte Madalyn Blut verloren. Als Frau kam der frisch gebackenen Braut natürlich sofort eine mögliche Erklärung in den Sinn – doch weit gefehlt. Nicht etwa die Regel hatte ihr Brautkleid rot gefärbt, sondern ein ungebetener Gast.

Vor der großen Party hatten die Australierin und ihr frischgebackener Ehemann laut The Sun ein Foto-Shooting genossen – mitten in grünenden, vom frischem Regen gekühlten Wiesen. Doch dank der Feuchtigkeit war das Paar nicht alleine mit dem Fotografen; blinde Passagiere nutzen die Zeit, um sich unter Madalyns Kleid zu schleusen: Blutegel! Auf TikTok teilte die Braut unter dem Hashtag „weddingnightmare“ die Bilder des widerlichen Fundes:

TikTok: Blutegel sprengen Hochzeit – Australisches Paar nimmt widerliche Überraschung mit Humor

„Es gibt immer etwas, das auf deiner Hochzeit nicht wirklich rund läuft, stimmts?“, zog die Australierin augenzwinkernd ihr Fazit zu der denkwürdigen Entdeckung. Doch von dem kleinen Blutbad, dessen Verursacher mittels einer Mini-OP schnell entfernt wurden, ließ sich das Paar nicht die Stimmung verderben. Besonders Jaydens Reaktion brachte die Braut zum Schmunzeln. „Ich werde nie vergessen, wie er reinkam und mich gesehen hat“, lacht Orr, deren Hochzeitsvideo auf TikTok die Massen amüsiert. Die Szenerie sei durchaus „schockierend“ gewesen.

Manch einer würde mutmaßen, es läge an der Dichte giftiger Tiere in Australien – die Hochzeitsgesellschaft ließ sich, wie die New York Post berichtet, von dem blutigen Vorfall jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen. Während sich ein Teil um Orr kümmerte, widmete sich ein anderer ihrem Brautkleid – und das mit Erfolg: „Sie haben alle Blutflecken weg bekommen“, so die Braut. Anschließend feierte das Paar weiter – diesmal allerdings nur noch mit den geladenen Gästen. (askl)