Überraschender Rat für die Hochzeit: Aus diesem Grund sollte die Braut lieber keine Perlen tragen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Die Hochzeit ist für viele der wichtigste Tag im Leben. Doch Aberglauben beherrschen oft die Planungen. So auch, wenn es darum geht, was eine Braut anziehen soll. Das sollten Sie nicht tragen, wenn Sie bald heiraten.

München – Perlen sind ein beliebtes Accessoire, egal ob im Alltag oder für besondere Anlässe, sie werden immer gern getragen. Im Ohr, am Hals, am Handgelenk oder im Haar. Eine vielseitige Tragweise kann man dem Schmuckstück nicht abweisen. Doch laut weddyplace sind für Bräute Perlen ein Tabu. Egal ob als Schmuck, im Haar oder im Brautstrauß, am Hochzeitstag sollte man sie meiden. Der Grund? Jede an der Hochzeit getragene Perle symbolisiert eine Träne, die die Braut in der Ehe vergießen muss.

Die Wahl nach dem richtigen Accessoire. Für viele Bräute eine schwierige Entscheidung. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Perlen: ein No-Go für eine Hochzeit?

Der Auslöser für dieses Ablehnen von Perlen an der Hochzeit könnte aufgrund der tragischen Beschaffung in der Geschichte entstanden sein. Denn Perlen mussten tief im Meer von Tauchern aufgesammelt werden. Das konnte sehr gefährlich und oft auch mit dem Tod enden. Doch heute werden Perlen gezüchtet. Getaucht werden muss für den Hochzeitsschmuck nicht mehr. Könnte man nicht also doch eine Perlenkette am Hochzeitstag tragen? Das muss wohl jede angehende Braut für sich selbst entscheiden. Wer gar nicht darauf verzichten möchte, könnte sich auch immer noch für künstliche Perlen entscheiden.

Weiß als Farbe der Reinheit und Unschuld

Immer mehr Bräute tragen heutzutage kein Weiß mehr auf der eigenen Hochzeit. Vor einigen Jahren noch unvorstellbar. Besonders ein schwarzes Kleid war damals ein großer Tabu-Bruch. Stand doch die Farbe Weiß für Reinheit und Unschuld der Braut. Diese Eigenschaften waren vor einigen Jahren sehr wichtig für eine Heirat. Mittlerweile ist es egal, ob man ein weißes oder ein schwarzes Kleid zur Hochzeit trägt. Jede Braut kann für sich selbst entscheiden, in welcher Farbe sie sich wohlfühlt. Immer mehr Frauen heiraten demnach auch in Schwarz. Damit heben sie sich ab von den unzähligen Hochzeiten in Weiß und setzen ein Statement. Ein Kleid in Schwarz? Wieso also nicht.

