Dreiste Braut? Paypal-Spendenaufruf noch vor der Hochzeit: „Sowas von schäbig“

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Viele Ehepaare hoffen auf ein wenig finanzielle Unterstützung für ihre Hochzeitsfeier. Doch eine Braut erregte den Unmut ihrer Gäste.

München – Eine Hochzeit will wohlüberlegt sein – schließlich verschlingen die Feiern oft Tausende von Euro. Viele Brautpaare geben sich viel Mühe und scheuen kaum Kosten, was die Feier angeht. Als Gast zahlt man es in der Regel mit Geschenken aus dem Hochzeitsregister zurück, oder unterstützt das Paar finanziell. Meist passiert dies in einem dezenten Umschlag, der zu den Geschenken gelegt wird. Jeder gibt, so viel er beitragen kann und möchte.

Braut ärgert sich über Gäste: „Wenn ich wegen Spenden poste, schweigen alle“

Ein Paar, das sich auch das „Ja“-Wort gab, erhitzt aber nun die Gemüter. Es hatte den Zeitpunkt und die Art und Weise, wie dieser „Austausch“ zu Stande kommt, deutlich verändert. Das Paar fragte bereits vor dem Tag der Hochzeit nach Spenden - in einem Facebook-Beitrag mit Paypal-Link. So schrieb die Braut unter einem Link mit einem großen Paypal-Logo: „Hey Leute, wie ihr alle wisst, habe ich am 15. September eine Hochzeit. Ich frage, ob jemand spenden möchte, was er kann, damit wir eine schöne Hochzeit haben. Bitte und Danke.“ Anscheinend kam daraufhin wenig Feedback, weswegen sie hinzufügte: „Was mich wirklich stört, ist, dass all diese Leute zu meiner Hochzeit kommen und sich darüber freuen wollen, aber wenn ich wegen Spenden poste, um dieses Wochenende zu ermöglichen, schweigen alle.“

Eine Braut wählte einen Facebook-Post mit Paypal-Logo als Spendenaufruf für ihre Feier. © Facebook

Diese Herangehensweise fand über den Cousin oder die Cousine der Braut seinen Weg ins Internet, und war dort gefundenes Fressen für viele Kommentatoren bei Reddit. „Sowas von schäbig“, heißt es dort.

„Ich habe noch nie von jemandem gehört, der um Spenden gebeten hat, um seine Hochzeit zu bezahlen“, postete ein User. „Wenn sie sich eine Hochzeit noch nicht leisten können, warum es überstürzen?“ Andere geben ihm recht: „Wenn du eine Hochzeitsfeier nicht bezahlen kannst, veranstalte keine.“ (Eine andere Braut hatte eine sehr harmonische Hochzeit - doch ihr Bräutigam war kein Mensch.)

Reddit-User schimpfen über Braut: „Klingt irgendwie verrückt“

Und: „Hochzeiten sind teuer. Aber wenn man kreativ wird, kann man etwas wirklich Schönes für viel weniger machen. Dieser Aufruf klingt irgendwie verrückt.“

Weiter heißt es: „Wenn sie es nicht leisten kann, ohne zahlende Gäste eine Hochzeit zu feiern, sollte sie die Feier verschieben, und sie und ihr Partner sollten dafür sparen.“

Ein anderer Kommentar meint, die Braut einschätzen zu können: „Die Braut wird sich am 16. September darüber beschweren, dass sie nicht von jedem eingeladenen Gast große Geschenke oder irgendwelche Geschenke erhalten hat. Verlasst euch darauf.“

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Jemand gibt an, Braut zu kennen: „Hält Hochzeit kostenlos in Familienunternehmen ab“

„Die Leute können versuchen, sich für dich zu freuen – auch wenn die Zeiten gerade hart sind und sie nicht unbedingt das Geld haben, um die Hochzeit von jemand anderem zu bezahlen …“

Ein Reddit-User oder eine Userin gibt an, die Braut zu kennen: „Sie hat auch um Spenden gebeten, um ihr Auto reparieren zu lassen, hat eine Amazon-Wunschliste veröffentlicht, als sie mit ihrem Verlobten in ihre letzte Wohnung gezogen ist, und hält ihre Hochzeit kostenlos in einem Familienunternehmen ab.“ Er habe seine Zusage „noch nicht abgeschickt“, schreibt er oder sie augenzwinkernd. (cgsc)

Eine Braut traf vor ihrer Hochzeit eine drastische Entscheidung – ihre Schwester durfte keine Brautjungfer sein. Auf Reddit rechtfertigte sie sich.