Braut Cheyenne verärgert Bräutigam auf Hochzeit: „Wenn ich sauer bin, bin ich sauer“.

Von: Vivian Werg

Folge fünf von „Diese Ochsenknechts“ hat es in sich: Cheyenne betrinkt sich am Abend vor ihrer Hochzeit bis zum Filmriss, Bruder Jimi Blue sorgt für Ärger.

München – Noch bevor Cheyenne Ochsenknecht und ihr Freund Nino Sifkovits sich offiziell das Ja-Wort geben können, müssen sie bereits stürmische Zeiten gemeinsam durchstehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in der fünften Folge der Serie „Die Ochsenknechts“ (Erstausstrahlung am 13. März) geht es turbulent zu. Nur einen Tag vor der Trauung fegt ein Jahrhundertunwetter über Dobl in der Steiermark (Österreich). Umgestürzte Strommasten drohen die Hochzeit zum Platzen zu bringen.

Zu allen übel soll das Unwetter auch bis zum wichtigsten Tag des Brautpaares anhalten:. „Die Prognosen für den Hochzeitstag sind nicht besser: Es soll stürmen, es soll regnen, es soll ganz schlimmes Unwetter sein“, sagt Cheyennes Mutter Natasha beim Aufräumen.

Hochzeits-Eklat bei „Diese Ochsenknechts“: Cheyenne erlebt ersten Filmriss

Die schlechte Wetterprognose bremst aber nicht die Feierlaune der Hochzeitsgesellschaft. Ganz im Gegenteil: Die läuft auf Hochtouren. Nino feiert am Abend mit seinen Jungs, Jimi Blue, der Bruder der Braut, mit seiner Laura-Marie Geissler auf dem Hof. Cheyenne lässt es mit ihren Mädels und ihrem großen Bruder Wilson Gonzalez im Hotel krachen.

„Also, meine Stimmung ist richtig on fire“, lallt die Braut. Am nächsten Morgen dann die ernüchternde Erkenntnis: „Ich hatte zum ersten Mal einen Filmriss.“ Bruder Wilson beschreibt Cheyennes gestrigen Zustand: „Sie war knocked out.“ Aber wer feiern kann, kann auch heiraten – trotz Kater. Der Bräutigam wartet bereits und ist sichtlich verärgert über die 40-minütige Verspätung seiner Braut: „Wenn ich sauer bin, bin ich sauer.“

„Diese Ochsenknechts“: Haussegen hängt schief

Nach dem Sturm dann doch noch ein Happy End für das Brautpaar. Cheyenne trinkt noch einen Schluck gegen die Aufregung, bevor es vor den Altar geht. Natascha ist von ihrem Schwiegersohn begeistert und Bruder Wilson Gonzales wird beim Anblick seiner kleinen Schwester nostalgisch.

Derweil schwebt Jimmi Blue im siebten Himmel und verrät, neben einem Tattoo im Intimbereich, dass er schon seit längerem Hochzeitspläne schmiedet. Ende gut, alles gut? Fast. Denn wie sich später herausstellt, machte er seiner Freundin ausgerechnet am Hochzeitstag seiner Schwester einen Heiratsantrag. Die Familie reagiert verärgert. (Vivian Werg)