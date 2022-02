Paar feiert Harry-Potter-Hochzeit mit Tausenden Gästen trotz Corona: Einzigartige Idee macht es möglich

Von: Patrick Huljina

Ein indisches Brautpaar hat seine Hochzeit im Metaverse gefeiert. © Vignesh Selvaraj/TardiVerse/dpa

100 Hochzeits-Gäste waren einem Brautpaar in Indien zu wenig. Kurzerhand verlegten sie die Feier ins Metaverse und hatten so Tausende Gäste an ihrem großen Tag.

Neu Delhi - Viele Paare können ein Lied davon singen: Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Tausende Hochzeiten in kleinerem Rahmen stattfinden, verschoben oder gar komplett abgesagt werden. Auch in Indien gelten weiterhin Corona-Einschränkungen. Im Bundesstaat Tamil Nadu dürfen derzeit maximal 100 Gäste an Hochzeiten teilnehmen. Für indische Verhältnisse viel zu wenig. Janaganandhini Ramaswamy und Dinesh Kshatriya hatten sich deutlich mehr Gäste für ihr Fest gewünscht. Deshalb verlagerte das Paar die Hochzeit kurzerhand ins Metaverse, eine virtuelle Welt, und heiratete in einem großen Schloss.

Traum-Hochzeit trotz Corona: Paar heiratet in virtuellem Schloss

Die etwas andere Hochzeit sorgte in Indien für großes Aufsehen. Zahlreiche Medien berichteten über die Metaverse-Party. Das Brautpaar ließ sich bei der Ausführung nicht lumpen. Weil die beiden große Harry-Potter-Fans sind, beauftragten sie ein indisches Blockchain-Startup damit, ein virtuelles Schloss zu bauen. Es sollte von der Zauberschule Hogwarts inspiriert sein, erklärt Vignesh Selvaraj von der zuständigen Firma.

In das Schloss hätten sich rund 6000 Gäste als Avatare über das Internet einloggen, sich dort ähnlich wie bei einem Computerspiel bewegen, miteinander interagieren sowie Musik- und andere Darbietungen auf einer Leinwand anschauen können. Während eines Teils der Feier seien Braut und Bräutigam noch mit einer kleinen Offline-Feier beschäftigt gewesen, während im virtuellen Schloss animierte Versionen von ihnen mit den Gästen interagierten. Später hätte das Brautpaar deren Kontrolle wieder übernommen.

Traum-Hochzeit im Metaverse: Avatare werden als NFTs verkauft

Die Avatare des Brautpaars seien schließlich als NFTs verkauft worden, sagte Selvaraj. Ein Non-Fungible Token oder NFT (auf Deutsch etwa: nicht-austauschbare Wertmarke) ist ein digitales Echtheitszertifikat, das mit der Blockchain-Datenkette mit Verschlüsselungstechnik abgesichert und einzigartig ist. Die Beliebtheit solcher NFTs hat nicht nur in Indien zuletzt stark zugenommen.

Die Avatarkopien seien schnell auf einem virtuellen Marktplatz verkauft worden, berichte der örtliche Fernsehsender NDTV. Mindestens eine sei zunächst für rund 8,80 Euro (rund 750 Rupien) verkauft und kurz darauf für ein Zehnfaches weiterverkauft worden. NFTs bringen teilweise extrem hohe Geldbeträge ein. Kritiker sehen in der Technik einen Hype, der jedoch schnell in sich zusammenbrechen kann.

Die Entwicklung des Metaverse ist noch lange nicht abgeschlossen. Facebook änderte im vergangenen Jahr bereits seinen Namen zu Meta. Das Unternehmen kämpft seit langem mit den strengeren Datenschutzregeln in Europa. Inzwischen schließt der Tech-Riese auch einen Komplett-Rückzug nicht mehr aus. (ph mit dpa)