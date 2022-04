Hochzeit: Horror-Maniküre sorgt für großes Entsetzen bei Braut - „Und dafür hast du bezahlt?“

Brautmaniküre verpfuscht

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Raffaela Maas schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Für eine Hochzeit greift man gerne einmal tief in die Tasche, doch manche Ausgaben sind ihres Geldes nicht wert. Diese Tatsache hat eine Braut aus Chicago leider am eigenen Leib erfahren müssen.

Chicago - Um an einem der wichtigsten Tage ihres Lebens besonders hübsch zu sein, hat sich eine Braut aus Chicago laut eigenen Angaben acht Stunden vor ihrer Hochzeit die Nägel professionell machen lassen. Ihre Brautmaniküre postete sie auf der Kurzvideo-Plattform TikTok* und tat ihre Unzufriedenheit mit dem Preis und dem Endergebnis kund.

Braut: „Ich habe 195 Dollar bezahlt. War es das wert?“

Die unglückliche Braut wandte sich in einem TikTok Video an ihre zahlreichen Follower. Auch die Nutzer sind entsetzt. „Ich hoffe, das ist ein Scherz!“, schrieb eine aufgebrachte Userin und eine andere kommentierte ungläubig: „Und dafür hast du bezahlt?“. Auf den Hinweis der Braut, dass die Nägel am Ende sehr schief saßen, soll die Nageldesignerin geantwortet haben, dass die Finger der Braut einfach krumm seien und nicht die Nägel. Am Ende, so klagt sie, hat die Braut 195 Dollar (umgerechnet ca. 180 Euro) bezahlt.

Wie die Braut in anderen TikTok Videos auf ihrer Seite häufig mitteilt, ist sie selbst ein großer Fan der sogenannten „Flarenails“ oder auch „Duck-Nails“. Bei diesem Stil erinnert die Nagelform an Entenschnäbel. Doch mit so einem Endergebnis hat sie nicht gerechnet, als sie ein neues Nagelstudio ausprobiert hat.

Horror-Maniküre - Wegen der Nägel soll die Braut sogar die Hochzeit verschoben haben

Ein Nutzer kommentiert fassungslos: „An dieser Stelle müsstest du die Hochzeit absagen“ und ein weiterer schreibt: „Das muss doch ein Witz sein! Falls es keiner ist, dann verschiebe die Hochzeit“. Auf diesen Kommentar antwortete die verzweifelte Braut. Tatsächlich soll sie die Hochzeit wegen der Nägel nun verschoben haben. Es bleibt zu hoffen, dass sie beim zweiten Anlauf zufriedener das Nagelstudio verlassen wird.

Ähnlich entsetzte Reaktionen auf TikTok erhielt auch Reality-TV-Star Davina Geiss, nachdem sie ein Tanzvideo von sich veröffentlicht hatte. Die Fans der 18-Jährigen waren schockiert. (rrm)

Rubriklistenbild: © IMAGO / U. J. Alexander