Hochzeit perfekt planen: An alles gedacht? So sollte Ihre Checkliste aussehen

Von: Nico Reiter

Viele Menschen sehnen sich seit der Kindheit nach einer Traumhochzeit. Wir verraten, mit welchen Schritten Sie früher als erwartet anfangen sollten.

München – Sie haben sich gerade verlobt und wissen nicht, wann Sie die Planung Ihrer Hochzeit starten sollen? Eine Checkliste kann helfen, die wichtigsten Schritte für die Hochzeit einzuleiten. Egal, ob im großen oder im kleinen Rahmen gefeiert werden soll: Wer früh genug mit den Vorbereitungen startet, kann dem Hochzeitsstress entgehen. Auch die Unterstützung von Freunden und Familie oder einem Hochzeitsplaner kann helfen.

Nach der Verlobung beginnt die Planung der Hochzeit. Mit einer Checkliste stellt man sicher, dass nichts Wichtiges vergessen wird. © Westend61/Imago

Die Planung startet ein Jahr vor dem Termin der Hochzeit – mit einer Checkliste wird an alles gedacht

Bereits ein Jahr im Voraus sollte der Hochzeitstermin festgelegt werden. So haben Sie genug Zeit, alles für den großen Tag zu organisieren. Zudem wäre es gut, die engsten Angehörigen bereits in diesem Schritt zu beten, sich den Termin freizuhalten. Auch Trauzeugen sollten früh ausgesucht werden.

Über die Location können Sie auch nicht früh genug nachdenken. Besonders in der Hochzeitssaison ist es nicht einfach, seinen Wunschtermin zu bekommen. Ist zu diesem Zeitpunkt bereits eine grobe Gästeanzahl festgelegt, fällt es leichter passende Räumlichkeiten auszusuchen.

Planen Sie auch mehr Zeit ein als erwartet, um alle benötigten Dokumente zu beantragen. Eine Eheschließung beinhaltet einige Behördengänge. Manche Dokumente dürfen nicht veraltet sein und müssen eventuell erneuert werden.

8-10 Monate vorher: Hochzeitskleid, Anzug und Ringe aussuchen

Für die Auswahl der Trauringe schadet es nicht, sich längere Zeit Gedanken zu machen. Schließlich tragen Sie diese hoffentlich ein Leben lang. Da Ringe häufig vor der Hochzeit nochmal angepasst werden müssen, sollte man schon vor dem Hochzeitsstress einen Goldschmied oder Juwelier aufsuchen.

Die Eheringe sind eine Anschaffung fürs Leben. Deswegen sollte man bei der Wahl gut überlegen. © Westend61/Imago

Nicht nur die Ringe müssen ausgesucht werden. Es ist auch ratsam, bereits an diesem Punkt mit der Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid oder Anzug zu beginnen. Wenn Sie bestimmte Vorstellungen von Ihrem Traum-Outfit haben, könnte die Suche etwas länger dauern. Änderungen sind meistens notwendig und können mit einer längeren Wartezeit einhergehen.

Zu dieser Zeit sollte außerdem die Anmeldung zur kirchlichen Trauung erfolgen. Mit einem Theologen oder freiem Trauredner können der Ablauf, die Trauungsliturgie und die musikalische Begleitung im Vorhinein besprochen werden.

6-8 Monate vorher: Die Hochzeitseinladungen sind verschickt

Frühestens sechs Monate vor der standesamtlichen Trauung ist es möglich, diese anzumelden. Wenn Sie einen bestimmten Termin im Kopf haben, ist es ratsam, auf den Tag genau sechs Monate vorher zum Standesamt zu gehen. Besonders beliebte Standesämter nehmen aber auch schon früher Terminreservierungen auf.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten alle Gäste eine Einladung erhalten haben. Wichtig mitzuteilen sind vor allem die Eckdaten, wann und wo die Trauung stattfindet. Aber auch über Übernachtungsmöglichkeiten und Dresscode wissen ihre Gäste gerne früh Bescheid.

Für manche Paare ist es eine gute Idee, vor der Hochzeit noch einen Tanzkurs zu besuchen. Wenn Sie einen Hochzeitstanz planen, sollten so früh wie möglich die Kenntnisse wieder aufgefrischt werden. Tanzmotivierte Paare können einen längeren Kurs buchen. Es werden aber auch einzelne Abende als Hochzeitsvorbereitung angeboten.

Der große Tag soll natürlich auch irgendwie festgehalten werden. Deshalb ist es ratsam, so früh wie möglich einen Fotografen und gegebenenfalls auch eine Person zu buchen, die die Hochzeit filmt. Damit haben Sie noch lange die Möglichkeit, auf den Tag zurückblicken zu können.

3-6 Monate vorher: Für Verpflegung und Programm ist gesorgt

Der passende Auftritt bietet den perfekten Start in den Hochzeitstag. Sollten sie planen, mit einer Kutsche oder einem Hochzeitsauto vorzufahren, sollten auch diese spätestens jetzt ausgesucht und gebucht werden. Je nach Location müssen Sie sich auch um Dekoration und Blumenschmuck für den Tag kümmern. Darunter fallen der Brautstrauß und die Anstecknadel, Tischdekoration, aber auch Dekoration auf dem Hochzeitsauto oder der Kutsche.

Im Fall, dass die gebuchte Location kein eigenes Catering anbietet, ist ein paar Monate vor dem Termin der Zeitpunkt, um eine Firma zu beauftragen. Planen Sie das Speisenangebot und passende Alternativen für Vegetarier oder Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten. Die Hochzeitstorte darf natürlich auch nicht vergessen werden!

Spätestens jetzt sollten Sie sich über das Tagesprogramm Gedanken machen. Braucht die Trauung musikalische Begleitung, spielt Abends eine Band oder gibt es eine After-Party mit DJ? Auch die räumlichen und technischen Details der Location müssen bedacht werden.

Musikalische Unterhaltung nach der Trauung muss ebenfalls rechtzeitig organisiert werden. © Timonko Galina/Imago

Zudem rückt bereits die Zeit nach der Hochzeit in den Fokus: Ein halbes Jahr vorher sollten Sie sich Gedanken über die Hochzeitsreise machen. Falls mit der Hochzeit ein neuer Nachname angenommen wird, ist es am besten die Reise bereits auf diesen zu buchen.

1-3 Monate vorher: Gästeliste aktualisieren und Sitzplätze zuweisen

Als Erinnerung an die Hochzeit können Sie Hochzeitsgeschenke besorgen, die ihre Gäste am Ende der Feier mit nach Hause nehmen dürfen. Eine kleine Aufmerksamkeit dient als Dankeschön für alle Menschen, die euch an eurem großen Tag unterstützt haben.

Um einen besseren Überblick zu bekommen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, die Gästeliste zu aktualisieren. Sind spontan Gäste hinzugekommen? Wer hat abgesagt? Hat jemand nicht geantwortet? Schicken Sie Gästen gerne nochmals eine persönliche Erinnerung.

Wenn Sie wissen, wer genau zur Hochzeit erscheint, können Sie beginnen einen Sitzplan zu erstellen. Um einen schönen Abend zu garantieren, sollten Sie bedenken, welche ihrer Freunde und Familienmitglieder vielleicht nicht direkt nebeneinander sitzen sollten.

Eine Woche vorher: Letzte Details vor der Hochzeit

Friseurtermine vereinbaren Sie am besten eine Woche vor dem Termin und nicht am Vortag. Auch andere Kosmetiktermine wie Maniküre, Augenbrauen, Wimpernverlängerungen oder Gesichtsbehandlungen können eingeplant werden.

Haare färben und schneiden nicht zu knapp vor dem Termin. © Cavan Images/Imago

Halten Sie Absprache mit allen Dienstleistern, die Sie für Ihre Hochzeit organisiert haben. Kontaktieren Sie Musiker, Fotografen, Floristen, Konditor, Catering und kontrollieren Sie, ob alles bereit ist für Ihren großen Tag.

Weil Sie in den Tagen vor der Hochzeit zu viel zu tun haben werden, ist es eine gute Idee bereits vorher das Wichtigste in die Koffer für die Hochzeitsreise zu packen. So können Sie nach der Feier direkt entspannt in den Urlaub starten.

Einen Tag vorher: Fast geschafft

Wenn Sie sich an die Checkliste gehalten haben, sollten Sie am Tag vor der Hochzeit nicht mehr viel zu tun haben. Wichtig ist, dass die Dokumente und Trauringe für die Feier bereitliegen. Außerdem sollten Sie versuchen, trotz Aufregung früh schlafen zu gehen, um fit für den großen Tag zu sein.

Hier ist die Checkliste noch einmal im Überblick:

Ein Jahr im Voraus Hochzeitstermin festlegen Location buchen Dokumente beantragen 8-10 Monate im Voraus Trauringe aussuchen Hochzeitskleid oder Anzug aussuchen Kirchliche Trauung anmelden 6-8 Monate im Voraus Standesamtliche Trauung anmelden Einladungen verschicken Fotografen/Videografen buchen 1-6 Monate im Voraus Catering bestellen Tagesprogramm organisieren Hochzeitsreise planen 1 Woche im Voraus Friseur- und Kosmetiker-Termine Rücksprache mit Dienstleistern Koffer packen

Der große Tag steht schneller vor der Türe als Sie glauben, aber mit der Checkliste sollte ihre Hochzeit reibungslos ablaufen. Wenn Sie vorher an alles gedacht haben, können Sie den Tag mit ihren Liebsten genießen. Nach der langen Vorbereitung haben Sie sich die Hochzeitsfeier und die anschließenden Flitterwochen wirklich verdient! Auch diese Bräute geben Tipps darüber, was sie gerne vor der Hochzeit gewusst hätten.