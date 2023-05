„Sie bereut die Hochzeit“: Gemeiner Tweet von Airline geht viral

Ein Fensterplatz im Flugzeug ist heiß begehrt (Symbolbild). © IMAGO/Mario Martinez / Westend61

Wer sich auf Twitter über die Billig-Airline Ryanair beschwert, muss mit einer ironischen Antwort rechnen – selbst bei einem Paar auf Flitterwochen ließ die Fluglinie keine Gnade walten.

Ibiza – Bei vielen Unternehmen gilt die Devise: Der Kunde ist König. Die irische Fluggesellschaft Ryanair handhabt Kundenbeziehungen offenbar anders. Ein frisch verheiratetes Paar saß auf dem Weg in seine Flitterwochen im Flugzeug und zeigte sich enttäuscht über das fehlende Fenster an seinem Sitzplatz. Statt einer Entschuldigung teilte die Airline auf Twitter ordentlich gegen den Ehemann aus.

Airline teilt gegen Fluggast aus: Tweet von Ryanair geht viral

Am Dienstag vergangener Woche (2. Mai) saß ein frisch verheiratetes Paar aus Irland im Flieger auf dem Weg in die Flitterwochen. „Wir sind auf Hochzeitsreise und fliegen jetzt zum ersten Mal nach Ibiza und können es kaum erwarten, die Aussicht auf dem Weg dorthin zu genießen“, schrieb der Ehemann auf seinem Twitter-Account. „Oh … Moment … Danke Ryanair“, lautete sein sarkastischer Kommentar weiter. Warum, erklärt sich mit einem Blick auf das dazu geteilte Foto des Paars. Die beiden hatten einen Platz im Flugzeug ohne Fenster erwischt. Dem Bild nach zu urteilen, waren die frisch Verheirateten aber dennoch bei guter Laune.

Statt sich zu entschuldigen, antwortete Ryanair am Tag darauf: „Sie bereut es schon, jemanden geheiratet zu haben, der das Kleingedruckte nicht lesen kann.“ Keine Entschuldigung, keine Gratulation zur Hochzeit. Diese Reaktion der Airline ging auf Twitter viral, der Tweet erhielt etwa acht Millionen Klicks und rund 28.000 Likes – kostenloses Marketing für die Fluglinie. In der Twitter-Biografie von Ryanair steht, vermutlich seit der Interaktion mit dem Ehepaar: „We sell seats, not windows“ (zu Deutsch: Wir verkaufen Sitzplätze, keine Fenster.) Der separate Verkauf von Sitzplätzen am Fenster ist für Billig-Airlines mittlerweile eine wichtige Zusatzeinnahmequelle.

Paar nimmt Antwort mit Humor – auch Prominente und Politiker sind Zielscheibe der Fluglinie

Ryanair hatte Glück und die Frischvermählten nahmen den Twitter-Kommentar der Airline mit Humor. „Ich finde es so lustig. Wir haben es nur getwittert, weil wir der Meinung waren, dass man in den Flitterwochen einen Fensterplatz haben sollte. Die Reaktion von Ryanair war großartig“, sagte der Ehemann der US-Zeitung Newsweek. In den Kommentaren zu dem Tweet warnte ein Nutzer den Social-Media-Verantwortlichen der Fluglinie: „Deine Tage sind gezählt!“ Der Ryanair-Mitarbeiter blieb in seiner Antwort seinem Stil treu: „Wie diese Ehe“, schrieb er und deutete damit erneut an, dass die Ehe wohl nicht lange halten werde.

Die Billig-Fluglinie ist auf Twitter bekannt für ihre ironischen Antworten. „Ryanair-Flüge nach Milan und Budapest sind günstiger als Therapie“, schrieb etwa ein User am Mittwoch. „Mit weniger Fragen über die Beziehung zu deiner Mutter“, so die Fluglinie prompt. Dabei teilt Ryanair nicht nur gegen normale Fluggäste aus, sondern auch gegen Prominente oder Politiker. So finden sich etwa Witze über die Körpergröße des spanischen Formel-1-Piloten Fernando Alonso oder ein Kommentar zum immensen Vermögen der Frau des britischen Premierministers Rishi Sunak unter den Top-Tweets. Dem Business scheint es nicht zu schaden: Vor Beginn der Corona-Pandemie war Ryanair gemessen an der Anzahl der Flugpassagiere die größte Fluggesellschaft Europas.