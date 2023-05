Tragödie kurz nach Hochzeit: Frau stirbt Stunden nach der Trauung in Golfwagen

Eine Braut in South Carolina starb kurz nach der Hochzeit. Eine betrunkene Fahrerin knallt in den Golfwagen, in dem das Paar sitzt. © Lian Fei/imago/Symbolbild

Ein junges, glückliches Paar gibt sich an einem Strand in den USA das Ja-Wort. Fünf Stunden später ist die Braut tot und der Ehemann liegt im Krankenhaus.

South Carolina (USA) – Es sollte der glücklichste Tag ihres Lebens werden, doch stattdessen wurde es der letzte Tag für eine junge Braut in den USA. Als die 34-Jährige mit ihrem neuvermählten Ehemann am Freitag (28. April) nach Stunden des fröhlichen Feierns ihre eigene Hochzeitsfeier verließ, starb sie durch ein Unglück.

Junges Ehepaar in South Carolina: Nur wenige Stunden lagen zwischen Trauung und Tod

Das junge Paar Aric und Sam gab sich am Strand des US-Bundesstaats South Carolina das Ja-Wort, wie die New York Post (NYP) berichtet. Zwischen der Trauung und dem Tod lagen nur wenige Stunden. Nachdem sie ihre Hochzeit zusammen mit Freunden und Familie ausgiebig gefeiert hatten, verließen die Braut und der Bräutigam am späten Abend die Feierlichkeiten. Mit zwei Familienmitgliedern stiegen sie in einen Golfwagen. Damit waren sie auf einer Straße am Strand in Richtung ihrer für die Hochzeitsnacht gemieteten Unterkunft unterwegs, als eine mutmaßlich betrunkene Fahrerin den Golfwagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit rammte.

Die Fahrerin sei mit 65 Meilen pro Stunde (circa 105 km/h) in einer 25-er-Zone (40 km/h) unterwegs gewesen, schilderte die Mutter des Ehemanns Aric die Tragödie. „Der Golfwagen wurde über hundert Meter weit geschleudert und überschlug sich mehrmals“, so die Angehörige auf einer von ihr ins Leben gerufenen Spendenseite. Die Braut Sam starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Aric habe die Liebe seines Lebens verloren, so die Mutter. Der Bräutigam kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ehemann mit Hirnverletzung und Knochenbrüchen in kritischem Zustand im Krankenhaus

Ein Bild auf der Spendenseite zeigt das glückliche, frisch verheiratete Paar am Strand unter einem „Himmel“ von brennenden Wunderkerzen, die Familie und Freunde über sie in die Luft hielten. „Mir wurde Arics Ehering in einer Plastiktüte im Krankenhaus ausgehändigt, fünf Stunden nachdem Sam ihn an seinen Finger gesteckt hatte“, so die Mutter des Ehemanns.

Ihr Sohn habe sich eine Gehirnverletzung und zahlreiche Knochenbrüche zugezogen, sein Zustand sei kritisch. Zwei Operationen habe er bereits hinter sich und werde lange Zeit brauchen, bis er wieder gesund sei. Auf der Spendenseite für das junge Ehepaar gingen mittlerweile über 644.000 US-Dollar ein (etwa 580.000 Euro). Damit sollen die Krankenhauskosten von Aric und den anderen beiden verletzten Familienangehörigen sowie die Beerdigung der Braut bezahlt werden.

Braut stirbt, Bräutigam in Krankenhaus: Unfallfahrerin wegen fahrlässiger Tötung angezeigt

Die 25-jährige Unfallfahrerin sitzt derzeit laut Berichten der NYP in der Stadt Charleston in South Carolina im Gefängnis. Ihr werden Alkohol am Steuer, schwere Körperverletzung sowie fahrlässige Tötung vorgeworfen. Bei einer Verurteilung könnten ihr mehrere Jahrzehnte Haft drohen, hieß es. Angaben der lokalen Behörden zufolge soll die Tatverdächtige wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung stehen.

Einen Alkoholtest hatte die Fahrerin in der Unfallnacht vor Ort offenbar abgelehnt, hatte dem NYP-Bericht zufolge gegenüber den Unfallsanitätern aber zugegeben, ein Bier und einen Tequila getrunken zu haben. In den USA sterben einer Statistik der nationalen Bundesbehörde für Straßensicherheit NHTSA zufolge 32 Menschen pro Tag in Unfällen, bei denen Alkohol am Steuer eine Rolle spielte. Im Jahr 2020 waren es insgesamt 11.654 solcher vermeidbaren Todesfälle.