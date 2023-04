Blinde Braut verzweifelt: Dreiste Hochzeitsgäste nörgeln sogar über Blindenhund

Von: Martina Lippl

Teilen

Blinde Braut vor Hochzeit verzweifelt (Symbolfoto). Wünsche der Gäste sind einfach dreist. © imago

Vor der Hochzeit muss sich eine blinde Braut einiges von ihren Gästen anhören. Was einige von der jungen Frau verlangen, ist einfach unverschämt.

Cardiff – Eine Hochzeit sollte eigentlich der schönste Tag im Leben sein. Es ist der Moment, sein großes Glück mit seinen Liebsten zu teilen. Alles perfekt zu organisieren, ist eine Kunst, selbst wenn alle Hochzeits-Tipps beherzigt werden. Einer blinden Braut aus Wales (Großbritannien) machen einige Hochzeitsgäste das Leben richtig schwer. Die 29-Jährige wurde als „Bridezilla“ abgestempelt, weil sie sie sich weigerte etwas zu ändern. Auf Twitter machte die zukünftige Braut ihrem Frust Luft.

Hochzeit: Gäste nörgeln gegenüber Braut über alles – sogar über Blindenhund

Einige Hochzeitsgäste mäkelten schon am Ort für die Hochzeit herum, schreibt Angharad Paget-Jones (29). „Mein Veranstaltungsort befindet sich in einem wirklich schönen Hotel und Spa in den walisischen Tälern und jemand sagte, es sei zu schick und sie fühlten sich von dem Veranstaltungsort eingeschüchtert.“ Doch auch mit einer Reihe von anderen Dingen auf der Hochzeit hatten einige Gäste Probleme. Neben dem Hochzeitsort gab es Beschwerden über das Hochzeitsmenü. Dann störte sich jemand an der Konfetti-Auswahl. Statt Rosenblätter sollten für das Brautpaar doch lieber Papierkonfetti gestreut werden.

Unfassbar war für die zukünftige Braut jedoch, dass sich einige Leute ernsthaft über die vier zur Hochzeit eingeladenen Blindenhunde beschwerten. Hundehaare könnten schließlich an ihrem Outfit kleben bleiben, so die Sorge. Und das, obwohl die Braut selbst einen Blindenhund namens Tudor hat.

Diese dreiste Aussage brachte das Fass offensichtlich zum Überlaufen. „Ich werde wieder einmal als Bridezilla bezeichnet, weil ich mich nicht um andere Leute kümmern werde“, schreibt Anagarad auf Twitter. Es sei schließlich ihre Hochzeit und sie sei die Braut. „Ich bin nicht unvernünftig. Aber ich werde meine Hochzeit nicht für dich ändern.“

„Bridezilla“ „Bridezilla“ ist aus dem englischen Wort „Bride” (auf Deutsch: Braut) und dem japanischen Monster „Godzilla” zusammengesetzt. Es steht für Frauen, die bei den Vorbereitungen für ihre Hochzeit alles perfekt machen wollen und die Nerven verlieren. „Groomzilla“ ist ein anspruchsvoller und perfektionistischer Bräutigam (auf Englisch: Groom).

Nörgelnde und dreiste Hochzeitsgäste: Blinde Braut bekommt auf Twitter viel Zuspruch

Die zukünftige Braut bekommt in den Kommentaren viel Zuspruch. Auf solche Gäste könne die 29-Jährige getrost verzichten, so die überwiegende Meinung. Schließlich könne sie an ihrer Hochzeit tun und lassen, was sie wolle. Im November soll die Hochzeit mit 40 Gästen stattfinden. Ob alle dann erscheinen, wird sich zeigen. Wer sich an den Hundehaaren von Blindenhunden stört, sollte wohl einfach fernbleiben. Doch es gibt auch Bräute, die absolut keine Tiere auf der Hochzeit dabeihaben wollen. Das war in einem Fall für eine junge Frau folgenschwer. (ml)