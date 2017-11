Höhlenforscher stirbt nach Sturz in Österreich

Unglück in der Steiermark

Der tschechische Höhlenforscher war gemeinsam mit einem österreichischen Partner im Höhlensystem am Hochstadl nahe Mariazell in der Steiermark unterwegs.

Bei der Erkundung des Höhlensystems am Hochstadl in der Steiermark kam es zu einem tragischen Unglück, als ein erfahrener Forscher etwa 30 Meter in die Tiefe stürzte.