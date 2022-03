Holzkohlegrills verbreiten „giftige Gase“: Schmutz-Kampagne in Kölner Viertel

Im Eigelstein-Viertel in Köln siedelten sich ab den 70er Jahren viele türkische Geschäfte und Imbissbuden an. © Oliver Berg / dpa

In einem Kölner Viertel treffen „Wohlstandsbürger“ auf das dort seit Jahrzehnten lebende Millieu von Einwanderern. Jetzt entzündet sich der Streit an den türkischen Imbissbuden.

Köln – Ärger am Eigelstein, einem Traditionsviertel in Köln*. Dort treffen die Interessen eines Bürgervereins auf die Bedürfnisse von Menschen, die dort schon Jahrzehnte leben und arbeiten. Jetzt entzündet sich der Streit an den Holzkohlegrills von türkischen Imbissständen.

Im beliebten Eigelstein-Viertel, einst ein etwas anrüchiges Gebiet zwischen Ebertplatz und Hauptbahnhof Köln, siedelten sich ab den 1970er Jahren zahlreiche türkische Restaurants und Shops an – vom Gemüseladen bis zum Brautmode-Geschäft. Bis 2012 war der Eigelstein städtisches Sanierungsgebiet. Danach wurde die Gegend immer attraktiver für Immobilien-Investoren und bürgerlichere Bevölkerungsschichten.