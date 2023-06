Kämpfe in Frauengefängnis: Mindestens 41 Tote in Honduras – „Monströser Mord an Frauen“

Von: Alina Schröder

Mehrere Dutzend Frauen sterben bei einem Gefängnisaufstand in Honduras. Die Präsidentin des Landes zeigt sich über den Vorfall schockiert.

Támara – In einem Frauengefängnis in Honduras kam es zu einem Brand und Kämpfen. Nach vorläufigen Angaben sind mindestens 41 Menschen dabei ums Leben gekommen. Viele Opfer hätten Verbrennungen erlitten, einige seien erschossen worden, teilte ein Sprecher der nationalen Polizeibehörde, mit.

Tote bei Aufständen in Honduras – Banden-Rivalität in Frauengefängnis

Der Vorfall ereignete sich in Támara, einer Ortschaft nordwestlich von der Hauptstadt Tegucigalpa. Dahinter stecke das organisierte Verbrechen, sagte die Vizeministerin für Sicherheit, Julissa Villanueva. Medienberichten zufolge kam es zu dem Brand am Dienstagmorgen (Ortszeit, 20. Juni) nach Kämpfen zwischen den rivalisierenden Jugendbanden Barrio 18 und Mara Salvatrucha.

Einer überlebenden Insassin sagte laut einem Bericht der Tagesschau lokalen Medien, dass Häftlinge der Bande Barrio 18 in einen Zellenblock eingebrochen und dort Frauen in Brand gesetzt oder erschossen hätten. Mindestens sieben Frauen seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Bei den Kämpfen sollen auch Hiebwaffen eingesetzt worden sein. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten strömten in das Gefängnis und nahmen davor Aufstellung. Auch die Feuerwehr war im Großaufgebot vor Ort.

Angehörige von Insassinnen versammelten sich vor dem Gefängnis und warteten auf Informationen. „Wir wissen nicht, wer die Opfer sind“, sagte ein verzweifelter Mann. Ein anderer, dessen Tochter eine Insassin der Einrichtung ist, kritisiert fehlende Informationen durch offizielle Stellen: „Wir sterben hier vor Angst, vor Schmerz“, sagte er Tagesschau zufolge.

In einem Frauengefängnis in Honduras kommen bei einem Aufstand mindestens 41 Menschen ums Leben. © Elmer Martinez/dpa

„Monströser Mord an Frauen“: Honduras‘ Präsidentin schockiert über Vorfall in Gefängnis

Honduras‘ Präsidentin Xiomara Castro zeigte sich auf Twitter geschockt über den „monströsen Mord an Frauen durch Banden in Sichtweite und mit Toleranz der Sicherheitsbehörden“. Sie rief den Notstand aus und entließ ihren Sicherheitsminister Ramón Sabillón. Er wurde durch den bisherigen Polizeichef des zentralamerikanischen Landes, Gustavo Sánchez, ersetzt.

In den vergangenen Wochen war es in mehreren Gefängnissen in Honduras zu Gewalttaten gekommen. Die Regierung der linksgerichteten Präsidentin Castro hatte zuletzt eine Sonderkommission zur Bewältigung der Krise im Strafvollzugsysten ernannt. Honduras leidet wie die Nachbarländer Guatemala und El Salvador unter Gewalt, Armut und Korruption. Gewalttätige Gangs terrorisieren gemeinsam mit Drogenkartellen große Teile der Bevölkerung.

Wie ein Sprecher dem Fernsehsender Televicentro sagte, dauern die Ermittlungen an. In dem Gefängnis im Ortschaft Támara sind rund 900 Frauen untergebracht. (asc/dpa/AFP)

