Betrieb verwirrt mit kuriosem Honig-Verbot: „Jedes Schild hat seine Geschichte“

Von: Nadja Zinsmeister

Ein kurioses Schild eines Betriebes verbietet Personen den Zutritt, wenn diese mit Honig eingeschmiert sind. © Screenshot/Twitter @einfachnuralles

Auf Twitter wirft das Foto eines Schildes viele Fragen auf. Ein Betrieb gibt darauf sehr kuriose Vorschriften vor, was den Zutritt aufs Gelände betrifft.

München - Dass auf dem privaten Gelände von Unternehmen bestimmte Vorschriften oder Einschränkungen zum Zutritt herrschen, ist in Deutschland nichts Ungewöhnliches. Eine Ausnahme davon dürfte jedoch ein Betrieb bilden, der auf einem Schild äußerst kuriose Regeln bezüglich der Personen, die das Gelände betreten wollen, vorgibt.

Twitter-User teilt Foto mit kurioser Honig-Vorschrift - Schild wirft Fragen auf

Auf Twitter kursiert aktuell das Foto eines Schildes, auf dem von einem Betrieb besonders spezielle Bedingungen für den Zutritt gefordert werden. Demnach seien nur Personen auf dem Gelände erlaubt, die nicht mit Honig eingeschmiert sind. Diese ungewöhnliche Vorschrift steht tatsächlich in diesem Wortlaut auf einem deutlich erkennbaren, dunkelroten Schild geschrieben, wie auf dem Foto des Twitter-Users zu erkennen ist: „Das Mitführen von mit Honig eingeriebenen Personen auf diesem Betriebsgelände ist untersagt.“

Auf den ersten Blick scheint die Regel völlig absurd und ohne Sinn. Es lohnt sich aber ein zweiter Blick, um das Ganze in einen Zusammenhang setzen zu können. Wer nicht nur den ersten Absatz des Schildes liest, sondern mit dem Blick noch weiter nach unten wandert, kann am unteren Rand ganz am Ende auch deutlich den „Absender“ der seltsamen Vorschrift lesen: „Der Imker“ steht dort mit einigem Abstand zum Vortext geschrieben.

Kurioses Honig-Schild auf Twitter: Absender gibt schließlich die Auflösung

Dass die zunächst eher fragwürdige Vorschrift am Ende - natürlich etwas schmunzelnd betrachtet - im Großen und Ganzen doch in sich schlüssig ist, kommentiert auch der Urheber des Fotos. „Jedes Schild hat seine Geschichte“, schreibt er dazu. Mit Honig eingeschmierte Personen dürften in der Nähe einer Imkerei tatsächlich wenig Freude erfahren, auch wenn ein derartiges Erscheinen wohl kaum die Norm ist. Der Hinweis schadet am Ende ja trotzdem nicht - auch wenn es nur für ein kurzes Schmunzeln bei dem ein oder anderen sorgt. (nz)