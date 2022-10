„Geiziger Schwob“ entdeckt in Baumarkt gepfeffertes Angebot, bei dem sich selbst Nicht-Schwaben kneifen würden

Angesichts der momentanen Wirtschaftslage sitzt das Geld bei den meisten Bürgern nicht gerade locker. Ziemlich irrwitzig erscheint dementsprechend der Preis für das XXL-Insektenhotel von Hornbach.

München – Missgeschicke kommen vor, das bewies zuletzt Edeka mit dem Angebot einer vermeintlichen Paprika für schlappe 101,59 Euro. Auch vor Baumärkten macht der Fehlerteufel nicht halt und listet einer Kundin auch mal ein frivoles Spielzeug auf den Kassenbon. Ein aktueller Post auf der Social-Media-Plattform Twitter verführt dazu, erneut von einem Fauxpas auszugehen. Doch der betreffende Anbieter in diesem Fall, Baumarkt Hornbach, meint es vollkommen ernst.

Insektenhotels: Investment in Artenvielfalt nicht nur bei Hornbach en vogue

Spätestens seit dem bayerischen Volksbegehren zur Artenvielfalt, besser bekannt als „Rettet die Bienen“, ist das gedeihliche Leben von Insekten wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Die Tierchen sind in aller Munde – teils im wortwörtlichen Sinn, denn während die einen den Verzehr von Insekten eklig finden, halten andere das Verspeisen von Mehlwürmern und Heuschrecken für genial.

Um den Arten jenseits des Tellers ein angenehmes Leben zu bereiten, nutzen immer mehr Menschen einen Teil von Balkon oder Garten als Standort für ein Insektenhotel. Anstatt die Tierchen nämlich, wie es gerade mit dem Weihnachtsbaum tausendfach geschieht, in den eigenen vier Wänden unterzubringen, möchte man Ihnen auch in ungünstiger Umgebung ein Heim bieten, das alle Bedürfnisse erfüllt – wie eine Neufinsingerin beweist, ist das auch in kleinem Rahmen durchaus machbar.

Hornbach offeriert Insektenhotel für fast 3000 Euro – „Geht‘s denen noch gut?“

Dass man aber auch in anderen Dimensionen denken kann, zeigt nun das von Baumarkt Hornbach angebotene „Insektenhotel XXL dobar Giant mit Zinkdach“. Der Korpus misst 188 x 40 x 229 cm, womit er zwar, wie obiges Video zeigt, bei Weitem nicht an das größte Insektenhotel der Welt herankommt, aber durchaus beachtliche Ausmaße hat. Beachtliche Ausmaße hat allerdings auch der Preis, den Hornbach für den Artikel veranschlagt: 2.999 Euro soll das Produkt kosten – und nein, hierbei handelt es sich nicht um einen Etikettierungsfehler. „Als geiziger Schwob“ scheint es auch nicht erschwinglich zu sein, wie es auf Twitter heißt. Da schlucken selbst Nicht-Schwaben.

„Geht‘s denen noch gut?“, empört sich ein User, stellvertretend für viele Twitternutzer, die den Preis einfach unfassbar finden. Außerdem, so einige Kommentare, sei das angebotene Insektenhotel in vielen Bereichen eine Fehlkonstruktion, was seine Zweckmäßigkeit angehe. „Die Fehler, die sie gemacht haben, machen das Ding in großen Teilen auch noch unbrauchbar. Für den Preis hätte ich zumindest erwartet, dass es auch wirklich sinnvoll wäre“, ist zu lesen. Eine andere Nutzerin teilt diese Ansicht und ergänzt: „Es ist, außer, dass es wenig nützlich ist, auch noch potthässlich.“ Allgemein einig ist man sich dahingehend, dass der Bau eines Insektenhotels in Eigenregie definitiv preisgünstiger gelingen könnte. Wenn Sie dem zustimmen, folgen Sie gerne dieser Anleitung, um den kleinen Gartenbewohnern ein schönes Eigenheim zu schenken.