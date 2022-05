Deutliche Warnung in Hornbach-Filiale: „Bitte Ruhe! - Brütende Vögel“

Von: Yasina Hipp

Tierliebe Hinweisschilder weisen auf besondere Mitbewohner einer Hornbach-Filiale hin. © Screenshot/Twitter/Achtbeinerin

In Baumärkten gibt es immer viel zu sehen und zu bestaunen. In einer Hornbach-Filiale sorgt jetzt ein besonders tierliebes Hinweisschild für Aufmerksamkeit.

Bornheim (Pfalz) - In so mancher Baumarkt-Filiale gibt es neben Handwerker-Utensilien, Garten-Ausstattung und Wandfarbe auch kleinere Tiere zu kaufen. So stehen gerade bei Hornbach, Obi, Toom und Co. vor allem Aquariumfische, oder auch kleinere Nagetiere, zum Verkauf. In einer speziellen Hornbach-Filiale scheinen sich nun noch ganz andere Tiere wohlzufühlen und sogar einzunisten. Eine aufmerksame Hornbach-Kundin hält den Hinweis der Mitarbeitenden fest und postet ihn auf ihrem Twitter-Kanal.

Hornbach: Nistende Vögel im Pflanzenregal

Auf dem Foto zu sehen: Ein fahrbares Metallregal, welches von oben bis unten mit Grünpflanzen bestückt ist. Zwei orangene Schilder springen den Vorbeilaufenden direkt ins Auge - und das ist auch wichtig. Denn auf den Schildern zu lesen: „Bitte Ware aus dieser Reihe nicht entnehmen - Vogelnest“ und „Bitte Ruhe - Brütende Vögel“. Offenbar haben also zwei Piepmatze das Pflanzenregal zu ihrer neuen Heimat und gleichzeitig auch Brutstätte auserkoren. Der Hinweis der Hornbach-Mitarbeitenden ist sehr rücksichtsvoll und tierlieb - und das begeistert auch die Urheberin des Posts, wie sie mit dem strahlenden Emoji ausdrückt.

Hornbach ist bekannt für seine unterhaltsamen Hinweisschilder

Erst vor einigen Tagen hatte der Naturschutzbund Nabu die Bevölkerung dazu aufgerufen, wieder Gartenvögel in Parks und Gärten zu zählen und zu melden. Aufmerksame Hornbach-Kunden hätte dann wohl diese Exemplare aus der Filiale auch notieren können. Bleibt zu hoffen, dass sich alle an die Hinweise auf den orangenen Schildern halten, niemand die Ruhe der Baumarkt-Vögel stört und sie in Ruhe brüten können. Bald ist das Regal dann sicher wieder frei zugänglich für alle.

