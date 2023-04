Schonungsloses Plakat auf Auto entdeckt: Deutliche Kritik wird laut – „Mir geht es um die Kinder“

Horror-Anblick

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nadja Zinsmeister schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sollten Kinder die Wahrheit hinter der Herstellung von Fleisch schonungslos sehen oder davor geschützt werden? Ein Auto-Plakat sorgt im Netz für Diskussionen.

München – In Zeiten von Klimawandel und der wachsenden Beliebtheit von vegetarischer oder veganer Ernährung wird oft hitzig diskutiert, wenn es um Fleischessen geht. Eine ähnliche Diskussion entstand zuletzt im Netz: Ein Mann wurde auf ein Plakat an einem Auto aufmerksam, das über die häufige Herkunft von Fleisch aus der Massentierhaltung aufklären soll. Dabei stört ihn weniger die Kritik an der Tierhaltung an sich, sondern die Umsetzung.

Horror-Schild auf Auto wie auf Zigarettenpackung: „Ist das eigentlich erlaubt?“

„Ist es eigentlich erlaubt, mit solchen Fotos in der Gegend herum zu fahren und kleinen Kindern Angst zu machen?“ twitterte der Mann zu einem Plakat, das an einer Autotür klebt. Darauf zu sehen ist ein totes Schwein auf einem Betonboden. Die Nase sowie weitere Stellen am Kopf sind blutig. Neben dem Schwein steht geschrieben: „Wegsehen entlässt niemanden aus der Verantwortung“.

Ist es eigentlich erlaubt, mit solchen Fotos in der Gegend herum zu fahren und kleinen Kindern Angst zu machen?😡#Vegan pic.twitter.com/wyUSeC5rZw — alter linker Sack📯 💉💉💉🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇩🇪🇺🇦🇮🇷 (@alterlinkersack) April 27, 2023

Der Mann betont, dass er selbst versuche weniger Fleisch zu essen und die Nutztierhaltung zum Großteil schlecht finde. Ihm gehe es in dem Fall um die Kinder, die das Plakat sehen. Dieses befinde sich genau auf ihrer Sichthöhe. Dadurch könnten Eltern ihr Kind nicht von dem Anblick ablenken, wenn sie es damit verschonen wollen.

Sind „Schockbilder“ über Fleischherkunft in Ordnung? Meinungen im Netz sind gespalten

Die Meinungen zu der Aufklärungsmethode gehen auseinander. „Ich finde es nicht richtig“, kommentiert eine Nutzerin auf Twitter und gibt dem Finder recht, dass das Plakat unangebracht ist. Eine Mutter kommentiert, dass sie ihre Kinder lieber schrittweise an das Thema heranführen würde, „und nicht mit Angst einflößenden Bildern“. Unterdessen schreibt ein weiterer Nutzer, dass er das Plakat ganz unabhängig von der moralischen Frage „nicht so hilfreich“ findet.

Andere wiederum finden es spricht nichts dagegen, die Realität gnadenlos abzubilden. „Es ist ja schliesslich auch erlaubt, den Tieren sowas anzutun. Warum sollte man das nicht zeigen dürfen?“, schreibt ein Nutzer unter den Post. „Die Bilder auf Tabak sind auch erlaubt“, gibt eine weitere Nutzerin zu bedenken. Dabei spielt sie auf die „Schockbilder“ auf Tabakprodukten an, die seit 2016 verpflichtend sind und auf die Gefahren des Konsums hinweisen sollen. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Wenn du einem Kind nicht zeigen kannst, woher sein Essen kommt, solltest du ihm vielleicht anderes Essen geben.“

Meinungen rund ums Thema Fleisch und Tierhaltung werden oft sehr hitzig. Für Empörung sorgte zuletzt auch eine Werbung: Ein Geschäft verkauft echte Tierfelle – mit dem Hinweis, dass es sich um „nur für menschlichen Verzehr“ gezüchtete Kaninchen handelt. (nz)

Rubriklistenbild: © Twitter @alterlinkersack