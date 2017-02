Horror-Unfall in Freizeitpark: Mädchen aus Fahrgeschäft geschleudert - tot

Schock im Vergnügungspark: Ein 14-jähriges Mädchen wird aus einem Fahrgeschäft katapultiert - und stürzt in den Tod.

„Die folgenden Bilder könnten für manche Zuschauer verstörend sein.“ Dieser „Warning“-Text leitet das Video auf news.com ein, das einen Horror-Unfall im Vergnügungspark zeigt.

Schauplatz ist der Zhaohua Park in Fengdu im Südwesten Chinas. In dem Handy-Video sieht man ein Top-Spin-Fahrgeschäft in vollem Gang, die Sitzreihe schaukelt und dreht sich gleichzeitig. Und dann ist da dieses Mädchen, das an der Kante hängt - und Sekundenbruchteile später nach hinten katapultiert wird und Meter weit in den Tod stürzt.

Wiederbelebungsversuche scheitern

Wie news.com berichtet, verstarb die 14-Jährige nach gescheiterten Wiederbelebungsversuchen im Krankenhaus.

Zuerst veröffentlicht hatte das Video das chinesische Portal „People's Daily Online“. Die Umstände des Unfalls sind noch nicht abschließend geklärt, welche Konsequenzen daraus folgen unklar.

Rubriklistenbild: © Symbolbild/Westermann