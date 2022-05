DPD-Bote pappt Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderator dreisten Aufkleber auf Post - „Hahaha wie geil“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Daniel Boschmann vom Sat.1-Frühstücksfernsehen traute seinen Augen nicht: Ein DPD-Bote hat auf seiner Sendung wohl einen dreisten Aufkleber hinterlassen.

Berlin - Daniel Boschmann (41) ist nicht nur Moderator beim Sat.1-Frühstücksfernsehen, sondern auch passionierter Fan von Werder Bremen. Ob das auch der DPD-Bote wusste, der ihn nun mit einem dreisten Aufkleber zum Lachen brachte? Boschmann machte den skurrilen Vorfall via Twitter öffentlich.

DPD-Mann hinterlässt Hertha-Aufkleber auf Post für Werder-Fan Daniel Boschmann

„Empfange eben wichtige (!) Post aus Bremen …“, schreibt Boschmann dort - und das Foto zeigt, was er meint: Die Sendung kam vom Verein selbst. Vermutlich hat sich Boschmann bei Werder Bremen mit neuem Fanartikel-Nachschub versorgt. Der Umschlag trudelte exakt am Tag des Relegations-Hinspiels zwischen Hertha BSC und dem HSV ein. Beide Teams kämpfen um den letzten übrigen Startplatz in der Fußball-Bundesliga - während Boschmanns Werderaner den Aufstieg schon zuvor fix gemacht hatten.

„Wollte mein Berliner DPD-Mann nicht unkommentiert lassen“, schreibt Boschmann weiter. Soll heißen: Der DPD-Bote hat wohl dreist einen Hertha-BSC-Aufkleber auf den Umschlag gepappt, bevor er diesen zustellte. Reviermarkieren unter Fußball-Fans ...

Sat.1-Frühstücksfernsehen-Mann Daniel Boschmann: Was hat er wohl via DPD bestellt?

„Wahrscheinlich kennt der deine Tweets auf Twitter und wollte zeigen, dass er Fan dieser Mannschaft ist, die hoffentlich absteigt“, unkt ein Fan. „Alles richtig gemacht“, „Der hat ja mal Humor“ und „Ehrenmann!“ kommentieren andere. Bei vielen sorgt „Aufklebergate“ auch einfach nur für Gelächter: „Hahaha wie geil.“

Daniel Boschmanns DPD-Bote ist wohl Hertha-Anhänger. © Raimund Müller/Imago/Daniel Boschmann bei Twitter

Weitere spekulieren lieber, was Boschmann da denn bestellt haben könnte. „Das neue Trikot“ und „Das ist safe das Aufstiegsshirt“, schreiben sie. Das DFB-Pokalfinale am Samstag wurde von einem dramatischen Vorfall überschattet: Eine Person musste wiederbelebt werden. (lin)