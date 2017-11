Hubschrauber und Flugzeug stoßen zusammen - Vier Tote bei Flugunfall in England

ei einem Zusammenstoß zwischen einem Hubschrauber und einem Kleinflugzeug in Südengland sind am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen.

Ein Hubschrauber und ein Kleinflugzeug stoßen über einem Waldstück in Südengland zusammen. Augenzeugen berichten von einem „lauten Knall“. Vier Menschen kommen bei dem Unglück ums Leben.

Aylesbury - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Hubschrauber und einem Kleinflugzeug in Südengland sind am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Der Unfall ereignete sich um die Mittagszeit in der Nähe eines historischen Herrenhauses in der Umgebung von Aylesbury in der Grafschaft Buckinghamshire. Die beiden Fluggeräte mit je zwei Insassen waren von einem nahen Flugplatz aus gestartet.

Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge sollen sie über einem bewaldeten Gebiet nahe dem Anwesen zusammengestoßen sein. Augenzeugen berichteten von einem „lauten Knall“. Über der Absturzstelle sei Rauch aufgestiegen, berichteten Twitter-Nutzer. Auf Luftaufnahmen der Absturzstelle waren zwischen Bäumen herumliegende Trümmerteile zu sehen.

Bei dem Flugzeug soll es sich um eine Cessna 152 mit Baujahr 1982 gehandelt haben. Die Maschine war im Jahr 1993 schon einmal abgestürzt, konnte damals aber wieder repariert werden. Die britische Behörde für Flugunfalluntersuchungen leitete eine Untersuchung ein.

FIRST VIDEO: Deadly helicopter and plane crash at Waddeston Mannor in Buckinghamshire https://t.co/G4kS3eAeyx pic.twitter.com/lXSbj3kGcp — WATCHTOWER (@news_24_365) 17. November 2017

dpa