Weiße oder braune Schale? Ein Detail am Huhn lässt auf die Farbe der Eier schließen

Von: Michelle Brey

Wie entsteht die Farbe der Schalen von Hühnereiern? Das erklären wir in diesem Artikel. © Westend61/imago

Hühner legen braune und weiße Eier - doch was bedingt eigentlich die Farbe der Schale und welches Körperteil gibt Aufschluss darüber?

München - Der Blick in das Supermarktregal mit Hühnereiern wirft so einige Frage auf: Warum werden die Eier im Supermarkt nicht im Kühlregal gelagert? Und: Wieso sind manche Hühnereier braun und andere weiß? Beim Einkauf bei Rewe, Lidl, Aldi und Co. wird sich der ein oder andere diese Frage bestimmt schon einmal gestellt haben. Doch woran liegt es?

Hühnerei-Schale: Hat die Farbe etwas mit der Farbe des Huhns zu tun?

Weiße Hühner, braune Eier - braune Hühner, weiße Eier? Oder vielleicht doch umgekehrt? Der Irrglaube, dass die Schale von Hühnereiern etwa mit der Farbe des Gefieders zusammenhängt, ist weit verbreitet. Auch die Haltung der Tiere spielt keine ausschlaggebende Rolle. Ähnlich verhält es sich mit dem Futter der Hühner und dem Eidotter. Beides beeinflusst nicht die Farbe der Schale, allerdings lässt sich über das Futter die Farbe des Eidotters bestimmen.

„Den Dotter kann man von hellgelb bis fast rot über das Futter einstellen“, so ein Experte gegenüber der SZ. Eine gelbliche Farbe ließe sich so beispielsweise über Mai als Futter herstellen. Die Antwort auf die Frage nach der Hühnerei-Farbe ist jedoch eine andere - und lässt sich unter anderem an einem bestimmten Körperteil der Hühner erkennen.

Hühnereier: Schalen-Farbe ist von Farbpigmenten abhängig

Durch die sogenannte Schalendrüse geben Hühner Farbpigmente ab. Diese lagern sich schließlich in der Kalkschale ab. Vermischen sich rote Pigmente aus dem Blut und gelbe aus der Galle, dann entsteht eine braune Eierschale. Bei weißen Eiern wurden von dem Huhn keine Farbpigmente abgegeben.

Hühnereier: Weiß oder braun? Die Ohrscheibe gibt Aufschluss

Wie Mario Lamers vom wissenschaftlichen Geflügelhof des Bruno-Düringen-Instituts gegenüber dem MDR erklärte, ist an der sogenannten Ohrscheibe (auch Legscheibe genannt) ersichtlich, welche Farbe ein Ei haben wird. Die Ohrscheibe ist ein Hautlappen unter dem Ohr von Hühnern.

„Eine weiße Legscheibe steht für weiße bis cremefarbene Eier“, sagte Lamers und fügte an, „Eine rote Ohrscheibe steht für bunte Eier.“ Demnach können Hühnereier neben der sehr häufigen vorzufindenden braunen auch eine rote, grüne oder etwa blaue Farbe annehmen.

Die verschiedenen Farben würden durch „vom Menschen angezüchtete und verfestigte Mutationen“ entstehen, so Lamers. Rote, grüne oder blaue Hühnereier sind im Supermarkt selten bis nie zu finden. Die gezüchteten Hennen würden im Jahr weniger Eier legen. Deshalb sind in den Regalen lediglich braune und weiße Eier vorzufinden.

