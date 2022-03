Ein Herz und eine Seele: Hündin will spielen und lässt auf Instagram und TikTok Herzen schmelzen

Von: Anna Lorenz

Schon in der Schwangerschaft passte Hündin Luna auf die kleine Martina auf. © instagram/mafeosterling

Hündin Luna liebt Baby Martina heiß und innig. Aber das Spielen mit ihrer Freundin gestaltet sich schwierig. Die Videos begeistern die Fans auf Instagram und TikTok.

María Fernanda Osterling erwartet ein Baby. Das war der Stand im Jahr 2021. Die Hunde Luna und Pipe, die mit der Unternehmerin und ihrem Mann zusammenleben, hatten das schnell bemerkt und während der junge Pipe sich etwas skeptisch im Hintergrund hielt, war für Luna klar: „Ich weiche Frauchen nicht mehr von der Seite.“ Voller Vorfreude und Aufregung folgte sie Osterling auf Schritt und Tritt.

Hündin nach der Geburt: Ändert sich jetzt alles?

Am 26.01.2022 war es dann so weit, die kleine Martina erblickte das Licht der Welt. Osterling, die sich schon gefragt hatte, wie ihre Dauerbeschützerin Luna reagieren würde, war „angenehm überrascht“, wie sie dem amerikanischen Tiernachrichtenportal The Dodo verriet. Demnach habe Luna Baby Martina augenblicklich ins Herz geschlossen.

Ich weiß, Luna liebt sie sehr und will bei ihr sein und mit ihr spielen.

„Sie behandelt sie wie eine Schwester“, schwärmt Osterling, die auf Social Media als mafeosterling aktiv ist, weiter. „Sie beschützt sie, passt auf sie auf und legt sich zu ihr, wenn Marti schläft.“ Auch Pipe ist mittlerweile sehr zutraulich geworden; in diesem emotionalen Post auf Instagram ist das ungleiche Geschwistertrio vereint:

Baby Martina und die Hunde Luna und Pipe sind ein Team. © Screenshot/instagram/mafeosterling

Hund liebt Ball: Baby soll mitspielen

Einzig kurzzeitig war Luna ein wenig irritiert: Die Hündin liebt es, mit ihrem blauen Ball zu spielen. Kein Wunder also, dass sie auch alsbald auf die Idee kam, dieses Hobby mit der kleinen Martina zu teilen.

Der Moment, den Osterling auf einem niedlichen Video festhielt, ließ auch die Herzen tausender Follower auf Instagram und TikTok schmelzen. „Ich war sehr gerührt, denn es hat mir gezeigt, dass Luna Martina liebt, auch wenn Martina ihr selbiges noch nicht zeigen kann“, so die Unternehmerin, die zum ersten Mal Mama geworden ist.

Obwohl es voraussichtlich noch ein wenig dauern wird, bis Martina und Luna zusammen Ball spielen werden, ist Osterling fest überzeugt, dass die beiden schon jetzt ein unzertrennliches Duo sind. „Ich bin mir sicher, wenn Martina groß wird, werden sie wunderbare Freundinnen und Schwestern.“ Denn eines ist der frischgebackenen Mama wieder einmal klar geworden: „Das Maß an Liebe, das ein kleines Tier uns zu geben vermag, ist unerschöpflich.“ Schön. Und wichtig. (askl)