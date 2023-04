Hund am Steuer: Polizei macht Blitzer-Foto von ungewöhnlichem „Fahrer“

Von: Carolin Gehrmann

Die Polizei Bonn staunt nicht schlecht, als sie die Fotos einer Blitzanlage auswertet. Sie entdeckt einen rasenden Hund am Steuer.

Bonn – Der Hund gilt als bester Freund des Menschen und hat viele Fähigkeiten. Autofahren gehört allerdings nicht zu den allgemeinen Lerninhalten, die in der Hundeschule vermittelt werden. Umso größer dürfte daher auch das Erstaunen der Polizeibeamten angesichts des ungewöhnlichen Schnappschusses gewesen sein, der bei einem Blitzermarathon am 21. April 2023 entstanden ist.

Polizei wertet Blitzer-Fotos aus – fuhr ein Hund 11 km/h zu schnell auf einer Landstraße?

Darauf zu sehen ist ein Hund, der vermeintlich am Steuer eines Renault Twingo sitzt und mit elf Kilometern pro Stunde über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit unterwegs war. Hatte das Schlappohr etwa selbst zu stark aufs Gaspedal gedrückt, um schneller an den heimischen Napf zu kommen?

Die genauen Umstände, die zu dem Foto führten, sind nicht bekannt. Klar ist jedoch: Der Hund selbst dürfte wohl kaum der Raser gewesen sein, der mit zu hoher Geschwindigkeit auf der Landstraße im Rhein-Sieg-Kreis fuhr. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Vierbeiner sich just in dem Moment an sein Herrchen oder Frauchen lehnte, als die Blitzanlage auslöste. Vielleicht, um sich eine Streicheleinheit abzuholen.

Hund verdeckt Raser am Steuer – Fahrer ist für die Polizei nicht zu identifizieren

Ob er sie auch bekommen hat, ist nicht bekannt. Das Gesicht der Person am Steuer wurde dadurch allerdings im entscheidenden Moment verdeckt. „Hier hatte der Fahrer oder die Fahrerin Glück und ist nicht zu identifizieren“, sagte Polizeisprecher Simon Rott dem General-Anzeiger Bonn. Dennoch kommt der Fahrzeughalter wohl nicht um eine Strafe herum.

Fährt hier etwa ein Hund? Dieses Blitzer-Foto machte die Polizei Bonn. © Polizei Bonn

Der Bußgeldbescheid ist laut dem Sprecher der Polizei Bonn trotzdem unterwegs, berichtete die Bild. Denn Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ist kein Spaß, sondern ein Verkehrsdelikt, das zu schweren Unfällen führen kann. Abzüglich der Toleranz ist bei dieser Geschwindigkeit normalerweise eine Strafe von rund 50 Euro fällig.

Hund auf Blitzer-Foto gilt als Ladung und hätte gesichert werden müssen

Da ein Hund streng genommen als „Ladung“ gilt, hätte das Tier eigentlich auch angemessen gesichert werden müssen, erklärte die Polizei Bonn. Auch dafür könnte dem Fahrer oder der Fahrerin noch ein Bußgeld drohen – vorausgesetzt, er oder sie kann doch noch identifiziert werden.

Seinen Hund bei Hitze im Auto lassen sollte man übrigens nie, denn auch dafür kann eine saftige Strafe drohen. Außerdem kann es ganz böse für den geliebten Vierbeiner enden.