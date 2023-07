Hunde-Albtraum auf der Trauminsel: Wildes Rudel attackiert junge Frau am Meer

Von: Michelle Mantey

Dingos sind verwilderte Haushunde. © Fraser Island Dingo Preservation/AAP/dpa

Auf einer Urlaubsinsel in Australien geht ein wildes Rudel Hunde auf eine Joggerin los. Ranger setzten sich dennoch für das Leben der Tiere ein.

München – Gerade in der Ferienzeit kommt es vor, dass Hundebesitzer ihre Tiere vor Antritt des Sommerurlaubs einfach aussetzen. Eine Sprecherin des Tierschutzbundes sagt dazu: „Manchmal ist es leider so, dass Tiere nicht frühzeitig genug gefunden werden und qualvoll verenden.“ Wild lebende Hunde auf der australischen Insel K‘gari, dem ehemaligen Fraser Island, haben jedoch gelernt, eigenständig zu überleben. Nun sorgte jedoch ein Angriff eines Rudels auf eine Frau für Aufsehen.

Die 24-Jährige ging nach Berichten von The Guardian am Stand joggen, als sie plötzlich von einem Dingo-Rudel angegriffen wurde. Daraufhin flüchtete sie ins Wasser, um den Dingos zu entkommen. Dort konnte sie von zwei Männern, die den Vorfall beobachteten, gerettet werden. Sie erlitt mehrere Verletzungen an ihren Gliedmaßen und ihrem Rumpf. Solche Angriffe sollen in den vergangenen Jahren bereits häufiger stattgefunden haben.

Trotz Attacke auf junge Frau am Meer wollen Ranger Hunde leben lassen

So berichtet die Kronen Zeitung, dass das australische Umweltministerium im Jahr 2018 33 Hunde-Angriffe verzeichnen konnte. Schätzungsweise leben 25 bis 30 Dingo-Rudel auf der Insel. Die Rudel bestehen jeweils aus drei bis zwölf Mitgliedern. Dennoch weigern sich die Ranger laut The Guardian, die Hunde zu töten. Ihrer Ansicht nach liegt das Problem eher bei den Menschen. Sie widersetzen sich den Anweisungen, die Tiere nicht zu füttern oder mit ihnen nicht zu interagieren.

Obwohl es mittlerweile eine Sicherheitswarnung für die Insel gibt, setzten die Ranger auf Aufklärung. Menschen, die Urlaub auf der australischen Insel K‘gari machen, sollen Informationen erhalten, wie sie sich gegenüber dem Rudel Tiere verhalten, so die britische Zeitung. Sie warnen davor, Kinder nicht unbeaufsichtigt zu lassen, um Gefahren zu vermeiden. Die Ranger versuchen zudem Tiere, die Menschen angreifen und durch ihr Verhalten auffällig werden, mit einem Halsband zu versehen. Über dieses versuchen sie, die Bewegungen des Tieres und dessen Interaktion mit Menschen zu analysieren.

Nicht nur wild lebende Hunde können Menschen angreifen, sondern auch Kühe. Dieser Vorfall ereignete sich kürzlich in Südtirol. (mima)