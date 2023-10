Angriff in Spanien: Junge Frau von 5 Hunden zu Tode gebissen – während Mutter am Telefon war

Von: Teresa Toth, Frederic Rist

Ein Hundeangriff in der spanischen Provinz Zamora endet tödlich für eine 27-jährige Frau. Ihre Mutter muss das Grauen am Telefon miterleben.

Zamora – Eine 27-jährige Spanierin ist von einer Meute Hunde attackiert und tödlich verletzt worden. „Mama, Mama, die Hunde kommen“, soll sie kurz zuvor noch zu ihrer Mutter gesagt haben, mit der sie während eines Spaziergangs in Spanien telefoniert hatte.

Der tragische Zwischenfall fand vor kurzem in der spanischen Provinz Zamora statt. Während des Angriffs befand sich die junge Frau in einem Telefonat mit ihrer Mutter, die am anderen Ende der Leitung machtlos zuhören musste, wie ihre Tochter zu Tode gekommen ist.

In Spanien wurde eine junge Frau von einem Rudel Hunde attackiert und totgebissen. An der tödlichen Attacke waren auch drei Mastiffs beteiligt. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/FLPA / Ignacio Yufera

Spanien: Besitzer von Hütehunden droht Anklage nach tödlichem Vorfall

Die Mutter hatte in ihrer Panik noch versucht, Hilfe zu holen. Aber der Rettungswagen traf zu spät ein. Aus noch ungeklärten Gründen hatten die Hütehunde, die normalerweise Schafe hüten, die Frau angegriffen. „Mit Hunden dieser Größe hatte sie keine Chance, zu entkommen“, sagte David Garcia Montes, der Bürgermeister der Gemeinde Roales del Pan in Zamora, gegenüber lokalen Medien. In der Gemeinde wurde eine dreitägige Trauerzeit ausgerufen.

Die Ermittlungen wurden bereits von der spanischen Polizei eingeleitet. Veterinärmediziner konnten die beteiligten Hunde identifizieren. Wie die spanische Zeitung El Mundo berichtet, handelt es sich vermutlich um fünf Hütehunde, einschließlich drei Mastiffs und zwei Jagdhunden, die ursprünglich auf einer Schafzucht untergebracht waren. Der Eigentümer war zum Zeitpunkt des Vorfalls anscheinend nicht vor Ort. Die Behörden konnten ihn jedoch später ermitteln. Ihm könnte nun eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung bevorstehen. Die Untersuchungen dauern noch an.

