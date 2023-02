17-jähriger Berufsschüler tötete seine Lehrerin – entschied er per Münzwurf über ihr Schicksal?

Von: Antonio José Riether

Nach dem mutmaßlichen Mord eines Berufsschülers an einer Lehrerin in Ibbenbüren kamen erschreckende Details über die Momente vor der Tat ans Licht.

Ibbenbüren – Vor etwa einem Monat sorgte eine Bluttat bundesweit für Fassungslosigkeit. Am 10. Januar tötete ein 17-jähriger Schüler seine 55-jährige Lehrerin am Berufskolleg im westfälischen Ibbenbüren mit mehreren Messerstichen. Der mutmaßliche Täter befindet sich seit seiner Verhaftung kurz nach der Tat in Untersuchungshaft, nun kamen grausame Details über die Hintergründe der Tat zum Vorschein. So soll sich der Verdächtige auf erschreckend simple Weise für die Ausübung der Tat entschieden haben, wie auch Merkur.de berichtet.

Tötungsdelikt in Ibbenbüren: 17-Jähriger erstach seine Klassenlehrerin in der Berufsschule

Der tatverdächtige Schüler soll seine Klassenlehrerin an jenem Dienstagnachmittag im Januar alleine im Klassenzimmer angetroffen und dort mit einem Messer attackiert haben. Wie die Obduktion des Opfers ergab, verstarb die Frau aufgrund des hohen Blutverlustes angesichts der zahlreichen Stichverletzungen. Wie die Staatsanwaltschaft Münster zu verstehen gab, rief der Teenager selbst daraufhin den Notruf und ließ sich nach Eintreffen der Beamten widerstandslos festnehmen. Bereits am Tag nach der Tat erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter wegen Verdachts auf Totschlag.

Kurz nach der Tat wurde bereits über die möglichen Hintergründe der Gewalttat berichtet. So soll der Schüler Ermittlungen zufolge enorme Probleme in der Berufsschule gehabt haben. Am Morgen des Tattages soll er aufgrund von wiederkehrenden Konflikten mit den Lehrkräften mit einem eintägigen Schulverweis durch die Schulleitung erhalten haben. Nach dem konkreten Motiv wird dennoch weiterhin ermittelt.

An der Berufsschule, an der die Lehrerin und ihr Mörder aufeinander trafen, wurde um die Verstorbene getrauert. © Christopher Neundorf/dpa

Tötungsdelikt an Berufsschule: Entschied der Verdächtige per Münzwurf über seine Tat?

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger mit Berufung auf Informationen aus Ermittlerkreisen berichtet, gibt es neue Details zum Fall. Dem Bericht nach soll der deutsch-türkische Jugendliche eine Münze geworfen haben, um über das Schicksal seiner Lehrerin zu entscheiden. Dies soll er der Polizei berichtet haben, als ihn diese vom Tatort abführte. Aus diesem Grund hatte sich die Münsteraner Mordkommission, die in dem Fall ermittelt, den Namen „Münze“ gegeben.

Dies bestätigte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhard am Donnerstag gegenüber Bild. „Der Beschuldigte sagte bei seiner Festnahme einem der bei dem Einsatz beteiligten Ermittlern, dass er eine Münze geworfen und daraufhin entschieden habe“, sagte der Pressedezernent der Staatsanwaltschaft Münster der Zeitung. Ansonsten schweige der Verdächtige seit der Tat.

Die tödliche Messerattacke sorgte für viel Entsetzen, in der Schule soll die zweifache Mutter sehr beliebt gewesen sein. Zehn Tage nach der Tat wurde sie vor 500 Trauergästen beigesetzt. (ajr)