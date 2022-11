Gruselfund im Zug: Leiche fährt mit Intercity von Amsterdam nach Niedersachsen

Fahrgäste bemerkten nichts

Ein IC nach Berlin hatte einen Toten an Bord. Fahrgästen und Zugbegleitern fällt nichts auf, erst eine Polizeikontrolle findet die Leiche.

Bad Bentheim – Eine schaurige Entdeckung machten Bundespolizisten am Sonntagnachmittag (6. November) in einem Zug der Deutschen Bahn (DB) an der Grenze zu den Niederlanden. Am Halt Bad Bentheim (Niedersachsen) fiel den Beamten ein lebloser Mann auf. Sie riefen sofort den Notarzt.

Zug aus Amsterdam hat Leiche an Bord - Passagiere des IC 147 nach Berlin bemerken nichts

Der Arzt konnte dem 52-Jährigen aber nicht mehr helfen und stellte den Tod des Mannes fest. Der Verstorbene saß in einem Intercity (IC), der aus Amsterdam kam und bis nach Berlin fahren sollte. Da Bad Bentheim auf der Strecke der erste Halt auf deutschem Boden ist, finden in dem niedersächsischen Ort in der Regel Grenzkontrollen durch die Bundespolizei statt.

Bei den Kontrollen der laut Polizeiangaben 300 bis 350 Menschen an Bord, fanden die Beamten den Toten. Von den übrigen Fahrgästen will niemand bemerkt haben, dass man mit einer Leiche an Bord fuhr, gab die Polizei an. Auch die Zugbegleiter bemerkten den Toten im Abteil offenbar nicht.

Polizei sichert Spuren – Zugfahrt kann erst nach Stunden fortgesetzt werden

Hinweise auf ein Fremdverschulden, die zum Tod des Verstorbenen geführt haben könnten, konnten die Beamten nach ersten Erkenntnissen nicht feststellen. Der 52-Jährige soll nach Polizeiangaben aus Ostfriesland stammen.

Für die übrigen Fahrgäste hatte der Vorfall um den toten Mitreisenden derweil Auswirkungen, wie die Grafschafter Nachrichten berichteten. Die Weiterfahrt des IC 147 bis zum Endhalt in Berlin verzögerte sich nach dem Leichenfund deutlich. Weil die Polizei erst Spuren rund um den Fundort sammeln musste, waren die Reisenden gezwungen, im Zug auszuharren. Erst nach Abschluss der Spurensuche konnte die Fahrt Richtung Endhalt in Berlin mit großer Verspätung weitergeführt werden.

