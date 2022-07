Versand für drei Regal-Haken kosten Ikea-Kunden das Achtfache des Produktes: „Ist das Euer ernst?“

Von: Yasina Hipp

Unsere Redaktion testet, wie hoch die Versandkosten bei Ikea sind. © Screenshot/Ikea-Bestellung.

Bei Ikea gibt es günstig Möbel und alles für das gemütliche Zuhause zu kaufen. Angesichts horrender Versandkosten hört es bei einem Kunden mit der Gemütlichkeit schnell auf.

Hofheim am Taunus - Manche lieben es und manche hassen es, das Einkaufen beim schwedischen Möbelhaus Ikea. In den schier endlosen Gängen kann man sich durchaus verlieren und es landen immer mehr Sachen im Einkaufswagen als eigentlich geplant. Nicht zuletzt weil Ikea auch immer verlockende Angebote im Sortiment hat. In den USA bietet das Möbelhaus jetzt sogar ein skurriles Accessoire im blau-gelben Look an. Wer sich den Gang in die Tiefen der Ikea-Filiale ersparen will, kann natürlich auch online bestellen. Für einen Ikea-Kunden hielt dies aber nun eine böse Überraschung bereit, die er auf seinem Twitter-Kanal teilt.

Ikea: So teuer ist der Versand von drei Regal-Haken für sechs Euro

Verärgert wendet sich der Kunde mit seinem Anliegen direkt an das Ikea-Presse-Team. Offenbar hat er für ein Regal der IVAR-Reihe drei Haken für insgesamt sechs Euro bestellt, da sie in der Filiale „leider seit Monaten nicht zu bekommen“ seien. Als Lieferung sei es nun wieder möglich, wie der Screenshot der Rechnung beweist. Beim Blick auf die Versandkosten kann es einem aber wahrlich die Sprache verschlagen. Die Liefer- und Servicekosten für die drei kleinen Haken werden nämlich mit 49 Euro angegeben. Der bloße Versand kostet also mehr als das Achtfache des eigentlichen Produkts. Der Ärger des Käufers ist verständlich. Er schreibt: „Ist das Euer ernst? Das ist doch bestenfalls ein DHL-Päckchen M…“

Ikea: Unternehmen hat sich bisher nicht geäußert

Insgesamt kostet den Twitter-User die Bestellung der drei Haken also stolze 55 Euro. Eine Reaktion von Seiten Ikeas dazu blieb bislang aus. Unsere Redaktion testete allerdings wie teuer die Versandkosten von Ikea in München für ebendiese Regal-Haken wären. Das Ergebnis: Auch hier werden Versandkosten von 49 Euro für die drei Haken angegeben.

Auf Anfrage erklärt Ikea die hohen Versandkosten. Dies komme wohl daher, „da der Artikel postfähig ist und momentan im Lager kein Bestand ist.“ Man soll „am Besten später versuchen“ zu bestellen. Auf der Internetseite ist zum Versand folgender Satz zu finden: „Eine Lieferung per Paket gibt es schon ab 4.90 € oder per Spedition ab 49 €.“ Bei diesen hohen Versandkosten lohnt sich der Gang ins Möbelhaus vor Ort wohl doch - für 49 Euro ist dann auch noch der ein oder andere Hotdog drin.