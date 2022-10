Panne bei Ikea-Lampen sorgt für Aufsehen - Das müssen Kunden jetzt beachten

Von: Katharina Brumbauer

Es kann schnell vorbei sein mit der Gemütlichkeit an dunklen Abenden. Smart-Home-Lampen der Serie TRÅDFRI von Ikea sind anfällig für Hackerangriffe. Grund ist eine Schwachstelle in der Software.

München - Der Herbst ist da, schon früh am Abend wird es dunkel. In Haushalt für Haushalt machen die Menschen dann das Licht an, um es sich gemütlich zu machen. Wer eine Ikea-Lampe der Serie TRÅDFRI besitzt, mag dieser Tage hellhörig werden. Bei dem Smart-Home-Gerät, das sich via App oder Fernbedienung ein- und ausschalten sowie dimmen lässt, wurde eine Sicherheitslücke entdeckt. Dies berichtet The Register, eine englische News-Website mit Schwerpunkt auf Technik.

Ikea-Smart-Home-Lampe: Fehler in der Software macht sie anfällig für Hacker

Es liege ein Fehler in der Software vor, die die Glühbirne des Smart-Home-Gerät steuert, erklärte Jonathan Knudsen, Sicherheitsforscher des Synopsys Cybersecurity Research Centers, dem Portal. Dieser Fehler im Steuerungs-Protokoll macht das System anfällig für Hacker. „Ein Angreifer mit preiswerter Hardware, einem Laptop und einem 25-Dollar Funkgerät, kann diese Sicherheitslücke ausnutzen“, betonte Knudsen. „Ein Angriff kann aus einer Distanz von 10 bis 100 Metern erfolgen.“

Ein Hacker, kann dafür sorgen, die manuellen Einstellungen, die der Nutzer an der Lampe vorgenommen hat, automatisch wieder auf die Werksteinstellungen zurückgesetzt werden. Das heißt, eine runter gedimmte Lampe leuchtet plötzlich wieder mit maximaler Helligkeit. Oder im schlimmsten Fall sitzt man im Dunkeln. Nach dem Angriff kann der Nutzer die Lampe mit der Smart Home App oder der Fernbedienung nicht mehr anwählen. Erst zu Beginn des Monats hatte Ikea eine große Änderung eingeführt, die die Steuerung ihrer Smart-Home-Geräte erleichtern sollte.

Ikea-Lampe anfällig für Hacker: Alle Geräte in Funkreichweite können betroffen sein

Sensible Daten der Benutzer können die Angreifer – anders als Hacker, die kürzlich bei Toyota-Kunden zuschlugen – beim Eindringen in das Smart-Home-System von Ikea nicht abfangen. Wohl sich aber etwa mit den Nachbarn makabre Scherze erlauben. Der Angriff kann beliebig reproduziert werden. „Alle anfälligen Geräte in Funkreichweite können betroffen sein“, erklären die Forscher des Synopsys Cybersecurity Research Centers weiter.

Sicherheitslücke bei Lämpe: Ikea will „Sicherheit unserer Smart-Produkte verbessern“

Bereits im Juni 2021 hat das Institut Ikea über Sicherheitslücken bei der Software ihrer TRÅDFRI-Lampen berichtet. Für die Schwachstelle erfolgte im Juni 2022 eine teilweise Korrektur. Das schwedische Möbelhaus will nicht nur nachhaltiger und klimapositiver werden, es feilt laut eigenen Angaben auch immer wieder an der Funktionalität seiner Produkte. Ein Ikea-Sprecher erklärte The Register: „Wir werden weiter daran arbeiten, die Sicherheit und Funktionalität unserer Smart-Produkte zu verbessern.“.

Ikea-Lampe gehackt: Update für Smart-Home-Netzwerk kann Abhilfe schaffen

Ein Software-Update kann helfen. Ab der Version 1.19.26 sollen die Geräte nicht mehr anfällig für einen Angriff sein. Wessen Smart-Home-Lampe aber gehackt wurde, dem bleibt laut Knudsen nur eine Möglichkeit: „Um sich von diesem Angriff zu erholen, könnte ein Benutzer jede Glühbirne manuell wieder zum Netzwerk hinzufügen.“ Dabei schaffen sich in der momentanen Energiekrise immer mehr Menschen Smart-Home-Produkte an, weil sie sich damit erhoffen, die Klimaeffizienz daheim zu steigern.