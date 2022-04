Oster-Special von Ikea? Kunden feiern „Osterei“ – „Zusammenbau erforderlich“

Von: Patrick Huljina

Ikea ist bekannt für seine Möbel. Ob bei diesem mutmaßlichen Ikea-Oster-Special auch eine Anleitung zum Aufbau dabei ist?

Ostern steht vor der Tür. Die Supermärkte sind voll mit entsprechenden Deko-Artikeln und Süßigkeiten. Bunte Ostereier, Schoko-Osterhasen und vieles mehr, soweit das Auge reicht. In den sozialen Netzwerken wird die Vorfreude auf das Osterfest ebenfalls größer. Ein mutmaßliches Oster-Special des Möbel-Giganten Ikea sorgte nun für einige Lacher auf Twitter.

Ikea: Oster-Special geht viral – „Zusammenbau erforderlich“

Ein Nutzer postete ein Bild von einem „Osterei“. Das Außergewöhnliche daran? Es ist verpackt wie ein Ikea-Möbelstück. Das „Ei“ ist nicht etwa rund, sondern flach. Die Verpackung ist gelb und blau gehalten – also in den Farben des Einrichtungskonzerns. Oben auf der Schokolade steht auf Englisch: „Flat Pack Easter Egg“ – flach verpacktes Osterei. In kleiner Schrift darunter die schwedische Übersetzung „Flatpack Påskågg“, die an die schwedischen Möbelbezeichnungen des Ladens angelehnt ist.

Dazu findet man auf dem „Osterei“ das Ikea-Logo und eine Abbildung des Produkts in der Verpackung. Wie bei einem Möbelstück eben. „Well played, Ikea“ – frei übersetzt: „nicht schlecht, Ikea“ –, schreibt der Verfasser des Tweets zu seinem Bild und fügt lachende Emojis hinzu. Auch bei weiteren Usern sorgt das Bild für Lacher. „Zusammenbau erforderlich“, kommentiert eine Twitter-Nutzerin das Osterei in Rohfassung. Ob bei der Schokolade eine Anleitung dabei ist?

Ikea: Flaches Oster-Ei wohl kein offizielles Produkt – doch es gibt Alternativen

Es darf bezweifelt werden, dass es sich bei dem Oster-Special tatsächlich um ein Ikea-Produkt handelt. In verschiedensten sozialen Medien wurde immer wieder dasselbe Bild des Ostereis gepostet. Im offiziellen Ikea-Shop ist das Produkt nicht zu finden. Es dürfte sich also wahrscheinlich um einen Oster-Witz handeln.

Allerdings verkauft Ikea tatsächlich auch eigene Oster-Süßigkeiten. Im deutschen Online-Shop des Möbel-Giganten findet man sowohl Schokoeier als auch Schaumkonfekt in Ei-Form. Zudem gibt es einen Schoko-Osterhasen zu kaufen. Und den muss man wirklich selbst zusammenbauen. Eine Anleitung ist zwar nicht dabei – bei nur drei Teilen sollte das aber kein Problem darstellen. (ph)