Fragezeichen bei Anblick: „Ikea-Regal ohne Anleitung“ als Teil der Skyline?

Von: Anna Lorenz

Ikea kennt man als Möbelhaus für selbst Aufzubauendes. Ein Gebäude in Rotterdam wirkt, als hätten sich die Architekten vom schwedischen Unternehmen inspirieren lassen.

Rotterdam – Ikea, so könnte man meinen, scheint es mit dem Möbelgeschäft nicht genug zu sein. Nachdem das schwedische Unternehmen erst kürzlich ein It-Piece im Eigenlook lancierte, erinnert nun auch ein Bauwerk im niederländischen Rotterdam stark an Produkte des Möbelhauses – beziehungsweise daran, was einige Kunden daraus machen.

Ikea als Vorlage? Rotterdamer Bauwerk erinnert stark an schwedische Möbel

Wer kennt es nicht? Ein Karton, einige Bauteile und ein Haufen Schrauben, Dübel und Muttern. Während sich bei Ikea-Großeinkäufen die Winkelschraubendreher nur so türmen, landet die Montageanleitung in vielen Fällen unbesehen im Müll. Die Ergebnisse der, sich auf ihr Können verlassenden Heimwerker bieten nicht selten Grund für ein stirnrunzelndes „Soll das so?“.

Daran erinnert fühlte sich ein Twitter-Nutzer, der ganz unschuldig ein Foto von der Rotterdamer Skyline machte, denn eines der niederländischen Gebäude weist eine recht ungewöhnliche Architektur auf.

Rotterdam wird, wie Welt bereits 2014 hinsichtlich umfangreicher Bauarbeiten in der niederländischen Hafenstadt titelte, zusehens „das Manhattan der Niederlande“. Der Wolkenkratzer, den der Twitter-User mit einem, notdürftig zusammengeschusterten Ikea-Regal vergleicht, nennt sich „De Rotterdam“ und gilt seit seiner Fertigstellung 2013 mit 44 Stockwerken und einer Gesamtfläche von etwa 162.000 Quadratmetern das größte Gebäude der Niederlande.

Die „vertikale Stadt“ bietet Büros, ein Hotel und Appartements. Die Architektur, die sich, wie der Tagesspiegel berichtet, dem Willen der Investoren unterordnen musste, mag nicht jedermanns Sache sein, doch über Geschmack lässt sich bekanntlich ohnehin trefflich streiten. Mit seinem Konzept hat „De Rotterdam“ jedenfalls eines mit Ikea gemeinsam: Es ist für jeden was dabei. (askl)