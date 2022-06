Mode von Ikea? Möbelgigant verkauft in den USA It-Piece im hauseigenen Look – „Limited Edition“

Von: Anna Lorenz

Ikea bietet in den USA nun offenbar Mode an – das limitierte Accessoire im klassischen Look des Möbelhauses wird im Netz bereits gefeiert.

USA – Ikea, so scheint es, macht den Hattrick der Kuriositäten rund um Großhändler voll. Während Rewe als vermeintliche Tinder-Konkurrenz in Erscheinung tritt und der Baumarkt Coop Bau+Hobby seinen Kunden Spielzeug für Erwachsene in Rechnung stellt, hat sich das schwedische Möbelhaus offenbar befleißigt, in die Modebranche einzusteigen. Ein skurriles Accessoire, das Ikea nun in den USA anbietet, könnte jedenfalls schon bald das kultige It-Piece des Sommers werden.

Ikea: Möbelhaus bringt Limited Edition heraus – USA feiert die trendbewusste Mode aus Schweden

Bei Textilien macht Ikea so schnell keiner etwas vor: Ob Möbelstoffe, Vorhänge, Kissenbezüge oder Teppiche, das Sortiment der schwedischen Möbelkette ist in Sachen Stoff reich ausgestattet. Was Mode anbelangt, hatte man das Unternehmen bis dato allerdings nicht auf dem Schirm. Zwar bietet Ikea auch Körbe, Rucksäcke und vor allem die bekannten blau-gelben Taschen an, zur Modebranche würde man den schwedischen Möbelgiganten jedoch eher weniger zählen.

Ob Ikea diesen Sektor nun erobern will, oder sich mit dem limitierten Hut, der nun für 4,99 US-Dollar in amerikanischen Stores erworben werden kann, schlichtweg einen Witz hinsichtlich aktueller Modetrends erlaubt, verrät das Unternehmen bislang nicht. Fest steht jedoch: Im Netz wird das Accessoire bereits gefeiert, sogar auf Amazon finden sich Wiederverkaufs-Angebote für ein Vielfaches des Originalpreises.

Ikea lanciert Hut im Marken-Design: Die hauseigene Kreation könnte der Trend des Sommers werden

Dabei ist der Fischerhut, den Ikea in den USA vertreibt, zwar modisch momentan up to date, die Machart könnte allerdings an sommerlichen Tagen bezüglich der Belüftung deutlich zu wünschen übrig lassen. Verwendet wurde nämlich, wie der schwedische Möbelgigant „das gleiche, widerstandsfähige Material wie bei einer der weltweit meistgenutzten Taschen.“

Nicht mehr und nicht weniger als ein Fischerhut im Design der kultigen Ikeataschen ist gegenwärtig in limitierter Auflage in amerikanischen Ikea-Stores erhältlich. Ob das Accessoire, dessen Form modisch momentan ein wahrhaftes Comeback erlebt, wirklich so gut „Schutz vor Sonne und Regen“ bietet, wie Ikea behauptet, ist dabei sekundär, denn das Netz feiert den Trend bereits jetzt.

„Hast du jemals etwas so Abscheuliches gesehen, dass dein Drang, es zu besitzen, die Vernunft überwältigt?“, jubiliert eine Nutzerin auf der Social-Media-Plattform Twitter. „Der witzigste Scheiß, den ich je gesehen hab“, pflichtet eine andere bei. Vielleicht ist gerade das, das Geheimnis des Fischerhutes namens „Knorva“: Derart außerhalb modischer comments zu spielen, dass man das Zeug zur Ikone hat. Nicht umsonst ist „Oh verdammt, ich muss zu Ikea“ eine prompte Reaktion im Netz.

Wer sich neben „Knorva“ noch weitere potenzielle Trendstücke des schwedischen Möbelhauses sichern will, kann – zumindest in den USA – gegenwärtig übrigens nicht nur Regenschirm und Geldbeutel, sondern sogar einige, offenbar dem Pride-Month gewidmete Taschen im Regenbogendesign erstehen. (askl)