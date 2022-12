„No-Go“: Ikea-Kunden lachen sich über Weihnachtsbaum schlapp

Von: Victoria Krumbeck

Der Weihnachtsbaumkauf ist zwar schon rum, doch ein Blick auf andere Bäume kann sich lohnen. Denn wer dieses Jahr mit seiner Tanne unzufrieden war, sollte sich das Ikea-Produkt näher anschauen.

München - Weihnachten ohne Weihnachtsbaum ist für viele kaum vorstellbar. Die Liebe zum Baum geht sogar so weit, dass viele ihn schon zu Beginn der Adventszeit aufstellen. Da echte Nadelbäume keine lange Lebensdauer haben, sind auch Plastikbäume gerne gesehen. Das schwedische Möbelhaus Ikea scheint dabei einen neuen Trend setzen zu vollen. Getreu dem Motto „weniger ist mehr“ verkauft die Kette eine Plastik-Tanne, die sehr kahl ist. Eine Frau teilte das Produkt aus dem Online-Shop auf Facebook und brachte damit einige Nutzer zum Lachen.

Ikea-Kunden lachen Weihnachtsbaum aus: „Da helfen auch keine 20 kg Weihnachtsbaumschmuck“

Zu dem Schönheitskriterium eines Weihnachtsbaumes gehört unter anderem das Volumen der Tanne. Was Ikea anbietet, hat jedoch kaum was mit dichten Zweigen zu tun. Eine Nutzerin teilte am 22. Dezember einen Screenshot des Ikea-Baumes auf Facebook. Ganze 150 Zentimeter ist er groß, doch die Anzahl der Zweige kann schätzungsweise an zwei Händen abgezählt werden. „Also ich weiß ja nicht, vermute aber, das war nicht so der Verkaufsschlager bei euch, oder?“, fragte die Frau die Ikea-Facebook-Seite in ihrem Post.

„Sorry, aber ich glaube, da helfen auch keine 20 kg Weihnachtsbaumschmuck“, ergänzte die Userin mit einem vor Lachen weinenden Smiley. Einige Nutzer haben den Post kommentiert und müssen dabei ebenso lachen. „Für die, die es etwas spartanisch mögen, idealer Baum“, so eine Nutzerin. Der Baum von Ikea ist für eine andere Userin ein wahres „No-Go“.

Ikea-Weihnachtsbaum floppt - Nutzer zeigen weitere komische Bäume

Dass es immer noch schlimmere Bäume gibt, zeigte eine weitere Facebook-Userin in den Kommentaren. Auf einem Bild ist ein Mini-Bäumchen auf einem großen Baumständer zu sehen. „Immerhin ist dieser Baum dichter“, so die Nutzerin, die die Ikea-Tanne postete. Getoppt wurden beide Bäume von einem weiteren Modell: ein paar Zweige und keine Nadeln. Diese Kahlheit ließ selbst den Ikea-Baum dicht aussehen.

Die Finderin des Ikea-Baumes schlägt dem Einrichtungshaus eine neue Verkaufsidee vor. Sie sieht darin einen Adventskalender. „In jedem Türchen ist noch ein extra Ast und am 24. Dezember gibt es eine schöne Spitze, wo schon ein Stern drauf ist [...]“, kommentierte sie. Ob die Idee bei Ikea Anklang findet, wird sich nächstes Jahr zeigen.

Andere Ikea-Kunden beobachteten bereits, dass ein anderes Produkt „dünner“ und teurer geworden sei. Ikea gab Auskunft. (vk)