Immunsystem stärken: Mit diesen Tipps sagen Sie Erkältungsviren den Kampf an

Von: Patrick Freiwah

Die kalte Jahreszeit hat Deutschland im Griff. Die schlimmste Corona-Phase scheint überwunden, Erkältungsviren machen das Leben schwer. Mit diesen Tipps können Sie das Immunsystems stärken.

München — Das Thema Gesundheit befindet sich seit 2020 wohl mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. Mit der Corona-Pandemie rückte zudem die Überlastung der Krankenhäuser in den Vordergrund, die allerdings bereits lange vor Beginn der Krankheitswelle um Covid-19 auch in Bayern massive Probleme erzeugte.

Während die schlimmste Phase von Sars-CoV-2 bewältigt zu sein scheint, wird die Bevölkerung in der kalten Jahreszeit wieder vermehrt von „altbekannten“ Grippe- und Erkältungsviren heimgesucht. Die niedrigen Temperaturen schwächen einerseits das körpereigene Immunsystem, und lassen andererseits viele Menschen die Heizungen auf- bzw. höher drehen.

Die dadurch entstehende trockene Luft reizt zusätzlich die Schleimhäute und entwickelt sich zu einem weiteren Stresstest für die Abwehrkräfte. Dabei gibt es neben Hilfestellungen aus Medizin und Ernährung (Grippe-Impfung, Arzneimittel, Halspastillen etc.) weitere Präventionsmaßnahmen, das Immunsystem zu stärken und einer Erkältung vorzubeugen.

Professor Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln nennt der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vier Möglichkeiten, den derzeit wieder vermehrt auftretenden Erkältungs- und Grippeviren den Kampf anzusagen und die Gefahr einer Erkrankung zu reduzieren.

Immunssystem stärken: Genug Flüssigkeit zu sich nehmen

Erhält der menschliche Körper zu wenig Flüssigkeit, schwächt das die natürliche Barriere der Schleimhäute in Rachen, Hals und Nase. Das Lungengewebe wird durch Flüssigkeitsmangel ebenfalls geschwächt - daher haben es Erreger leichter, in den Organismus einzudringen.

Froböses Empfehlung im Hinblick auf die richtige Menge am Tag: Pro Kilogramm Körpergewicht sollte man ihm zufolge etwa 30 Milliliter Flüssigkeit zu sich nehmen, optimalerweise durch Wasser und ungesüßten Tee. Beispielrechnung: Wer ein Gewicht von 70 Kilogramm auf die Waage bringt, sollte also mindestens 2,1 Liter am Tag trinken.

In der kalten Jahreszeit rücken einem Erkältungsviren schnell auf die Pelle. Umso wichtiger ist es, das Immunsystem zu stärken. © IMAGO/Daniel Ingold

Ernährung: Mit Eisen, Zink und Vitaminen lässt sich Erkältung vorbeugen

Der Sportprofessor weist darauf hin, dass auch der Ernährung eine wesentliche Bedeutung bei der Bekämpfung von Erkältungsviren zukommt. Zum Beispiel hätten Sesamsamen, Kürbiskerne, Hafer oder auch Linsen eine Gemeinsamkeit: Sie liefern dem Körper ausreichend Eisen und Zink. Die Mikronährstoffe unterstützen die Arbeit der körpereigenen T-Zellen - und die spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Viren.

Auch Selen kann der körpereigenen Abwehr auf die Sprünge helfen. Das Spurenelement ist u. a. in Eigelb, Vollkornweizen, Erdnüssen oder auch Makrelen zu finden. Von Nahrungsergänzungsmittel hält der Professor übrigens nicht allzu viel. Höher bewertet er eine kulinarische Vielfalt auf dem Teller.

Mit Bewegung an der frischen Luft das Immunsystem stärken

In der kalten Jahreszeit fällt es zwar vielen Menschen schwerer. Das ändert jedoch nichts an der Wirkung, die Bewegung an der frischen Luft auf das Immunsystem hat: Auch im nasskalten Herbst lohnt sich die Überwindung des inneren Schweinehundes - nicht nur, um Erkältungsviren den Garaus zu machen. Auch der Nutzen für das Wohlbefinden und die Stimmung ist nicht von der Hand zu weisen.

Jedoch sollte man laut Froböse maximal ein gesundes Maß an Leistungsdruck und Anstrengung an den Tag legen. Ob langsame Laufrunde oder ein entspannter Spaziergang - beides hat bereits einen guten Effekt auf die eigene Gesundheit.

Entschleunigung: Regelmäßige Pausen senken das Stresslevel

Zu viel Stress schadet unserem Körper, dem Geist und auch dem Immunsystem. Er lässt die Zahl der Immunzellen im Blut senken, darüber hinaus teilen sich die T-Zellen langsamer, führt der Professor von der Sporthochschule Köln aus. Noch ein Grund mehr, sich im Alltag (auch dem beruflichen) regelmäßig die ein oder andere Pause einzulegen. Bereits drei tiefe Atemzüge, der Genuss einer Tasse Kaffee oder auch ein kleiner Spaziergang um den Block helfen dabei, das Stresslevel zu verringern.

Seit geraumer Zeit leiden überdurchschnittlich viele Menschen in Deutschland an Atemwegserkrankungen. Ist unser Immunsystem womöglich durch das Tragen von Masken schwächer geworden? (PF)