Nipah-Virus bricht in Indien aus: Corona-Parallelen bereiten Sorgen – es gibt kein Gegenmittel

Von: Romina Kunze

In drei von vier Fällen endet das Nipah-Virus tödlich, das erneut in Indien ausgebrochen ist. Die Behörden sind besorgt – es gibt weder Impfstoff noch Gegenmittel.

Update vom 16. September, 10.28 Uhr: Die Behörden in Indien sind aufgrund eines Ausbruchs des Nipah-Virus weiterhin in Alarmbereitschaft. Nach zwei Todesfällen im südlichen Bundesstaat Kerala steht das öffentliche Leben in den betroffenen Regionen weitgehend still. Große Sorge bereitet der Ausbruch vor allem deshalb, weil die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Virus als gefährlichen Krankheitserreger einstuft. Ebenso wie Covid-19 kann es zum Auslöser großer Epidemien oder Pandemien werden.

Das Nipah-Virus hat eine hohe Sterblichkeitsrate. © Soeren Stache/dpa

Ausbruch von Nipah-Virus in Indien: Schulen und Büros müssen schließen

Update vom 15. September, 13.06 Uhr: Zwei Menschen sind in Indien in Zusammenhang mit dem Nipah-Virus gestorben. Nun wurden deshalb im südindischen Bundesstaat Kerala Schulen und Büros geschlossen. Behörden-Angaben zufolge soll bei vier weiteren Menschen eine Infektion mit dem Erreger festgestellt worden sein. Bei mehreren Hundert Kontaktpersonen stehen die Testresultate noch aus. Angesichts dessen seien mehr als 700 Personen isoliert worden, berichtete Times of India.

Die Behörden suchen nach aktiven Fällen, erklärte Keralas Gesundheitsministerin Veena George laut dem örtlichen Fernsehsender NDTV. Um weitere Infektionen zu vermeiden, soll die Bevölkerung öffentliche Versammlungen in dem betroffenen Distrikt Kozhikode vorerst meiden. Bereits 2018 gab es dort einen größeren Nipah-Ausbruch mit 21 Toten.

Politikerin K. K. Shailaja gab allerdings Hoffnung. Der aktuelle Ausbruch sei nicht so besorgniserregend wie damals. „Im Jahr 2018 war es für uns ein neues Virus, und wir hatten keine Erfahrung im Kampf gegen eine solche Infektion. Jetzt haben wir alles, was nötig ist, um es wirksam einzudämmen“, zitierte die indische Nachrichtenagentur Press Trust of India die ehemalige Gesundheitsministerin.

Nipah-Virus bricht in Indien aus – Zwei Menschen tot

München – Während in Deutschland Virologen nicht zuletzt mit dem ersten bestätigten Fall der neuen Corona-Variante „Pirola“ besorgt dem Herbst entgegenschauen, droht in Indien ein anderer Virus um sich zu greifen. In mehreren Ländern wurden „Pirola“-Fälle nachgewiesen, Indien zählt bislang nicht dazu.

Doch vermeldet der Bundesstaat Kerala im Südwesten des Landes mehrere Menschen, die sich mit dem gefährlich Nipah-Virus infiziert haben sollen. Zwei Menschen sind nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters infolge einer Erkrankung gestorben, bei drei weiteren wurde das Virus nachgewiesen.

Zustand der besonderen Vorsicht: Testpflicht, Isolation, Ausgangssperre – Behörden ordnen Lockdown an

„Wir befinden uns in einer Phase der besonderen Vorsicht und Wachsamkeit“, sagte Veena George, die Gesundheitsministerin des Bundesstaates gegenüber Reuters. Über 800 Menschen seien in den vergangenen 48 Stunden alleine in der Region um die Stadt Kozhikode auf das Nipah-Virus getestet worden. Zwei Erwachsene und ein Kind werden nach positiven Ergebnis in einer Klinik überwacht. Bei 77 weiteren Personen bestünde ein hohes Infektionsrisiko.

In Indien ist erneut das gefährliche Nipah-Virus ausgebrochen. Zwei Menschen sind bisher gestorben, mindestens drei weitere infiziert. Es geht kein Gegenmittel gegen den Erreger. (Symbolfoto). © David Talukdar/Imago

Die Behörden reagierten, verhängten Ausgangssperren und schränkten den Zutritt zu staatlichen Einrichtungen sowie Schulen und religiösen Stätten in weiten Teilen des Bundesstaates. Für öffentliche Verkehrsmittel sprach sie eine dringende Warnung aus. Menschen, die sich kürzlich in Risikogebieten aufgehalten haben, wird angeordnet, sich testen zu lassen. Wer grippeähnliche Symptome aufweist, muss in Isolation.

Ähnlichkeiten zu Corona: Nipah-Virus geht wohl von Flughunden aus

Nicht nur die Schutzmaßnahmen, um das Nipah-Virus einzudämmen, weisen Parallelen zum Corona-Virus auf; auch bei den Symptomen und dem vermuteten Ursprung lassen sich Ähnlichkeiten erkennen. Nach derzeitigen Erkenntnissen, gehen Wissenschaftler davon aus, dass das Nipah-Virus von Flughunden ausgeht und über den Kontakt von Tier zum Mensch übertragen wurde. Eine ähnliche These wird auch dem noch ungeklärten Ursprung der Sars-Erreger zugesprochen.

Problematisch ist auch, dass eine Infektion durch kontaminiertes Lebensmittel nicht ausgeschlossen werden kann. Auch wird befürchtet, dass das Virus wohl mittlerweile von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Infizierte leiden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) meist unter Fieber, Atemnot, Kopfschmerzen und Erbrechen. In seltenen Fällen kann es auch zu einer Hirnhautentzündung und zu Krampfanfällen kommen, die zum Koma führen.

Die Inkubationszeit liegt bei fünf Tage bis zwei Wochen

Dann können zunächst grippeähnliche Symptome auftreten, mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Atemwegsprobleme.

Bei schweren Fällen kann es im weiteren Verlauf zu einer Gehirnentzündung, zu Schwindel, Orientierungslosigkeit, Krämpfen und Bewusstlosigkeit kommen.

In einigen Fällen verläuft die Infektion ohne Beschwerden.

Quelle: fitfortravel.de (Reise- und Tropenmedizinische Fachredaktion)

Die Sorge der Ausbreitung ist groß – denn anders als beim Corona-Virus, es gibt weder Impfstoff noch Heilmittel gegen das Nipah-Virus. Die Fallsterblichkeit liegt bei über 70 Prozent; und hat somit eine ähnlich hohe Letalität wie das Ebola-Virus (30 bis 90 Prozent). Zum Vergleich: Die Fallsterblichkeit von Corona liegt in Deutschland bei 0,5 Prozent, in Indien bei 1,2 (Stand: 14. September) laut der Plattform corona-in-zahlen.de, die Informationen von der WHO und des RKI bezieht.

Ansteckend und tödlich: WHO sieht bei Nipah-Virus Gefahr einer Epidemie

Nach aktuellen Forschungsstand zählt das Nipah-Virus laut WHO zu den Krankheitserregern mit epidemischem Potenzial. Und der jüngste Ausbruch in Indien ist bereits der vierte in der Region seit 2018. Erstmals wurde das Virus Ende der 90er festgestellt, als eine Vielzahl von Schweinezüchter in Malaysia und Singapur erkrankten.

Bis 2015 wurden WHO-Angabe zufolge über 600 Fälle gemeldet. Vor allem der indische Subkontinent war bisher betroffen: Bei einem Ausbruch in 2001 in Indien und Bangladesch starben 62 der 91 Infizierten. In Europa gab es bisher noch keine gemeldeten Fälle, doch breitet sich womöglich das Dengue-Fieber aus, das in Indien in den letzten Jahren heftig wütete.

In Deutschland könnte sich derweil die neue Corona-Variante „Pirola“ ausbreiten, der erste Fall wurde nun nachgewiesen; nur wenige Tage vor dem größten Volksfest der Welt. Bei insgesamt rund 6 Millionen Besuchern droht das Oktoberfest zum Infektionsherd für eine neue Corona-Welle zu werden, wie die fr.de von IPPEN.MEDIA schreibt. Schon zuvor riet die Ständige Impfkommission (Stiko) den Risikogruppen, sich im Herbst impfen zu lassen. (rku)