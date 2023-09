Italiener täuscht Selbstmord vor – wegen Verletzung familiärer Unterhaltspflichten vor Gericht

Ehemann und Vater von zwei Töchtern täuschte zehn Jahre seinen Tod vor - in TV-Show folgt die Wende

Von: Ulrike Hagen

Der Italiener Adamo Guerra inszenierte 2013 seinen Selbstmord und begann vor 10 Jahren ein neues Leben in Griechenland. © Facebook/Stol.it

Ein Italiener, der Selbstmord vortäuschte, um seine Familie im Stich zu lassen, wird vor Gericht gestellt. Er lebte seit zehn Jahren heimlich in Griechenland.

Imola – Sein inszenierter Suizid, der seine Familie in Italien zehn Jahre lang in tiefer Trauer ließ, wird nun zu einer ernsten Angelegenheit für einen Familienvater. Der Mann, der seinen Tod vorgetäuscht hatte, um ohne seine Ehefrau und seine beiden Töchter ein neues Leben in Griechenland zu beginnen, wurde aufgespürt und muss sich jetzt vor Gericht verantworten.

Inszenierter Suizid: Familienvater vor Gericht – er lebte zehn Jahre heimlich in Griechenland

Die tragische Geschichte begann vor einem Jahrzehnt, 2013, als Adamo Guerra seinen Selbstmord vortäuschte. Drei Briefe hinterließ der Mann, bevor er wegging. Der erste war an seine Eltern gerichtet, der zweite an einen Kollegen und der dritte an seine Ex-Frau Raffaella Borghi, wie unter anderem der Corriere della Sera berichtete.

In allen schrieb der aus der Kleinstadt Lugo stammende Italiener Ähnliches: „Ich wollte dir nie wehtun, aber leider ist es an der Zeit, es zu beenden“. Aufgrund der Schulden, die er mit seinem Geschäft gemacht hätte, habe er beschlossen, zu gehen.

Alle hielten ihn für tot, dann tauchte Adamo in Griechenland auf

Obwohl seine Leiche nie gefunden wurde, nahm die Familie des Familienvaters an, dass Adamo Guerra tot sei. Auch die polizeilichen Ermittlungen deuteten darauf hin, dass er im Meer ertrunken war. 2014 stellte die Staatsanwaltschaft Bologna darum die Ermittlungen ein und ordnete sein Verschwinden als „wahrscheinlichen Suizid“ ein.

Jahrelang blieb es ruhig – bis vor kurzem plötzlich Adamo Guerra auftauchte, mittlerweile 56 Jahre alt und wohlauf, in Patras, einer Hafenstadt in Griechenland. Ein Team der Rai-Sendung „Chi l’ha visto?“ hatte den Italiener aufgespürt.

Italienische TV-Sendung suchte ihn: Mann lebt jahrelang heimlich in Griechenland – nun unerwartete Wende

Zehn Jahre, nachdem Adamo Guerra seinen Suizid vorgetäuscht hatte, kam die schockierende Wahrheit ans Licht: Wie sich herausstellte, hatte er in jener Nacht im Jahr 2013 eine Fähre nach Griechenland genommen. Dort baute er sich ein neues Leben auf und gründete eine Dienstleistungsagentur. Der Mann lebt also nicht nur, sondern erfreut sich bester Gesundheit. Seine „Witwe“, die ihn ein Jahrzehnt lang für tot gehalten hatte, konnte ihr Erstaunen und vor allem ihre tiefe Enttäuschung und Verbitterung kaum verbergen.

„Weder ein Mann noch ein Vater“: Ehefrau muss in TV-Show sehen, dass ihr Mann lebt

In der italienischen Fernsehsendung „Chi l’ha visto“ sah sie ihren Mann lebendig, wie er in einem Büro saß und arbeitete. Die Konfrontation im Fernsehstudio ließ ihre Enttäuschung und Verbitterung deutlich werden. „Für mich ist er weder ein Mann noch ein Vater“, kommentierte Borghi die schockierende Wahrheit über ihren Ex-Mann.

Inszenierter Suizid: Familienvater taucht lebend auf – „Erwachen nach einem schlechten Traum“.



Raffaella Borghi beschreibt die Geschichte als „ein Erwachen nach einem schlechten Traum“. Was Adamo Guerra dazu bewegt hat, plötzlich zu verschwinden und seine damals zwölf und 16 Jahre alten Töchter zurückzulassen, bleibt für sie ein Rätsel. „Er ist kein Mann, er ist kein Vater“, sagt sie dem Corriere della Sera. Ironisch fügt sie hinzu, dass die Familie sich zumindest „das Begräbnis ersparen konnte“. Ihre älteste Tochter hat vor einiger Zeit ein Baby bekommen: „Er ist Großvater und weiß es nicht einmal“, so die Italienerin.

Italiener täuscht Selbstmord vor – wegen Verletzung familiärer Unterhaltspflichten vor Gericht

Guerras Flucht vor seinen Pflichten wird ihn nun teuer zu stehen kommen. Der heute 56-Jährige muss sich vor der Staatsanwaltschaft Ravenna wegen Verletzung familiärer Fürsorgepflichten, Verlassens seiner Wohnung, Umgehung der Pflichten der elterlichen Verantwortung und der Rolle des Ehepartners, verantworten.

Nach gängiger italienischer Rechtsprechung, die Opfern auch einen Schadenersatz für einen „moralischen Schaden“ zugestehen, könnte Adamo Guerra zu hohen Schadenersatzzahlungen verurteilt werden. „Wer sich in Anwesenheit minderjähriger Kinder in Luft auflöst, verletzt mit Sicherheit seine Unterhaltspflicht gegenüber seinen Nachkommen“, betont der Professor für Zivilrecht an der Universität Bologna, Enrico Al Mureden, gegenüber Il Tempo. Die Verhandlung ist für Januar 2024 angesetzt.